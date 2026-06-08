Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров закатил настоящую истерику из-за того, что сборную России вновь не допустили к будущему первенству мира по хоккею, где впервые за 20 лет выступит украинская команда. Представитель страны-агрессорки назвал решение несправедливым и незаконным.

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Об этом Майоров заявил в интервью пропагандистскому изданию "Советский спорт". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина нелепо раскритиковал Международную федерацию хоккея (IIHF), назвав ее позицию в отношении российских спортсменов "антисоветчиной".

"IIHF сначала должна была обратить внимание на решение дисциплинарного комитета, который признал неправильность отстранения сборной России. Надо было разобраться с этим делом, а уже потом группы составлять. Но они не хотят. Это антисоветчина, чистой воды русофобия! Не хотят нас там видеть. Их устраивает происходящее. Составляют группы, не определившись с судьбой России. Что хотят, то и творят. Им плевать на решения всяких международных организаций", – лицемерно прокомментировал Майоров. забыл о том, что именно РФ открыто не признает мировые институции.

Отметим, что IIHF объявила состав ЧМ-2027, который пройдет в Германии. Украина попала в группу, где ее соперниками будут Швейцария, Финляндия, Швеция, Германия, Латвия, Австрия, Словения. Параллельно друг с другом сыграют Канада, США, Чехия, Словакия, Дания, Норвегия, Казахстан, Венгрия.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские хоккеисты устроили настоящее сумасшествие после того, как вернулись в мировую элиту впервые с 2007 года.

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