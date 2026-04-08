Чисора дал прогноз на бой Усик – Уайлдер

В минувшие выходные в Лондоне Деонтей Уайлдер нанес Дереку Чисоре 14-е поражение в карьере. На послематчевой пресс-конференции Чисору спросили, как, по его мнению, Уайлдер будет выглядеть в боях против сильнейших тяжеловесов дивизиона, в частности против объединённого чемпиона Александра Усика.

"Он выступит хорошо. У него есть мощь. Уайлдер опасен первые три раунда, затем начинает сдавать, но этот удар у него остаётся всегда. Я не собираюсь это у него отнимать", – цитирует британского супертяжа boxingnewsonline.net..

Ранее в этом году Усик рассматривал возможность боя с Уайлдером в рамках плана встретиться со всеми ведущими соперниками своего поколения. Однако переговоры, по сообщениям, продвигались слишком медленно для американца, и он в итоге подписал контракт на бой с Чисорой.

Победа позволяет ему рассчитывать на возвращение в число возможных соперников украинца, хотя конкуренцию составляют Фабио Уордли, Даниэль Дюбуа, Тайсон Фьюри и Агит Кабайел.

Тем временем Усик, который победил Чисору единогласным решением судей в 2020 году, 23 мая проведёт бой против звезды кикбоксинга Рико Верхувена. Спорным моментом стало разрешение поставить на кон титул WBC в этом поединке, что вызвало недовольство у ведущих претендентов, поскольку у Верхувена был лишь один профессиональный бой в боксе.

