Четырехкратную чемпионку Украины по биатлону сняли с гонки Кубка мира, запретив финишировать

Биатлонистка сборной Украины Дарья Чалык досрочно завершила гонку преследования на 4-м этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. 23-летнюю уроженку Чернигова сняли с трассы после того, как она стала круговой относительно лидеров.

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На трех огневых рубежах Чалык допустила семь промахов (2+4+1). Из-за большого количества ошибок на стрельбище – и как следствие лишних штрафных кругов – она не смогла сохранить необходимую скорость, что привело к огромному отставанию.

Когда разрыв стал превышать круг, организаторы дисквалифицировали Дарью. Победу в итоге добыла француженка Лу Жанмонно. Вторая представительница Украины Христина Дмитренко стала 30-й.

Для спортсменки это был дебют на уровне Кубка мира, а также первый в карьере старт в гонке преследования на таком турнире. В спринте Чалык финишировала 56-й, что позволило ей квалифицироваться в следующий этап соревнований.

В биатлонной карьере Дарья успела завоевать 4 "золота" на чемпионатах Украины. В активе биатлонистки три победы в классической эстафете и одна в смешанной.

В личных гонках на ЧУ лучшим достижением Чалык стало второе место в спринте в прошлом сезоне.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийская чемпионка по биатлону эстафете (Сочи-2014) Юлия Джима не приняла участие в женской гонке преследования на 4-м этапе Кубка мира, который проходит в Обергофе. В стартовом протоколе рядом с ее фамилией стояла пометка DNS (Не стартует).

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