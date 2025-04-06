'Черкаськи Мавпы' во второй раз обыграли 'Кривбасс' и вышли в полуфинал Суперлиги Favbet

Черкасские Мавпы одержали вторую победу в четвертьфинальной серии с Кривбассом, обыграв соперника в Южном со счетом 70:60. Таким образом, Черкасские Мавпы выиграли серию 2:0 и пробились в полуфинал.

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Кривбасс за первые пять минут набрал всего 2 очка и те с линии штрафных, поэтому Черкасские Мавпы в дебюте повели +11. Но через следующие 3.5 минуты после тайм-аута Кривбасс не пропустил, сделал рывок 8:0 и подправил для себя ситуацию на площадке.

В дальнейшем между командами была равная игра – Черкасские Мавпы не выиграли больше 8 очков, Кривбасс постоянно приближался в счете, а в третьей четверти дважды даже уравнивал его, но подопечные Александра Вороны так и не вышли вперед в этой игре.

Ключевым стал отрезок в середине четвертой четверти, когда Кривбасс почти пять минут не мог набрать очки и Черкасские Мавпы оторвали в счете до +9. Номинальные хозяева сократили отставание до 5 очков за две минуты до конца, но получили от Марченко и Климова. На этом интрига в матче окончательно завершилась.

У победителей по 14 очков набрали Андрей Агафонов и Игорь Климов, у Кривбасса дабл-дабл оформил Святослав Товкач – 14 очков и 10 подборов.

Черкасские Мавпы выходят в полуфинал плейоф, где сыграют против Днепра. Серия к двум победам стартует в Днепре 13 апреля.

Суперлига. Плей-офф, 1/4 финала, второй матч

Южное, СК Олимп

Кривбасс — Черкасские Мавпы 60:70 (12:17, 17:17: 23:23, 8:13)

Счет серии - 0-2

Кривбасс: Баранка 9+5 подборов, Быков 9, Келли 2, Водолазский 4+5 подборов, Пестик 14+10 подборов – старт; Триколенко 10, Ловингс 7 + 7 подборов + 6 передач, Мельник 5

Черкасские Мавпы: Марченко 5, Кошеватский 6+6 подборов, Агафонов 14+8 подборов, Климов 14, Клебан 7+5 подборов – старт; Дюпри 11+7 подборов, Пирогов 9+6 подборов, Упырь 4