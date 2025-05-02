'Черкаськи Мавпы' стали бронзовым призером Суперлиги Favbet

"Черкаськи Мавпы" выиграли решающий третий матч серии за третье место Суперлиги Favbet. Одолев на гостевой площадке "Ривне" со счетом 80:74, черкасцы выиграли серию со счетом 2-1 и завоевали бронзовые награды чемпионата Украины.

Видео дня

Гости получили лидерство на старте матча, совершив рывок на экваторе первой четверти, благодаря которому развили преимущество до 17 очков. С того времени команда Дмитрия Нагорного в этой игре лидерство сопернику больше не отдавала, удерживая Ровно на двузначной дистанции до четвертой четверти. Хозяева смогли вернуться в игру в заключительной десятиминутке, сократив отставание до 3 очков, но дожать гостей ривнянам не удалось. "Мавпы" удержали лидерство и довели матч до победы.

Черкасцы продемонстрировали лучшие бросковые показатели, что стало ключевым преимуществом гостей в этой игре (66% двухочковых и 35% трехочковых). Даже большее количество потерь и проигранный подбор не помешали Мартышкам праздновать победу.

Лучшим у бронзовых призеров в третьем матче серии был центровой Андрей Агафонов, у которого 19 очков, 8 подборов и 2 передачи в активе (РЭ 23). Также стоит отметить 17 очков Игоря Климова. В Ровно 19 очков набрал Алексей Соловьев, 15 очков, 5 подборов и 5 передач собрал Си Джей Уильямсон.

Суперлига. Плей-офф, серия за бронзу. Матч №3

Ровно, ДЮСШ-4

"Ривне" – "Черкаськи Мавпы" – 74:80 (9:23, 19:19, 20623, 26:15)

"Ривне": Соловьев 19, Уильямсон 15 + 5 подборов + 5 передач, Браун 10 + 11 подборов, Гарбар 4, Тимощук 3 + 6 подборов + 4 передачи - старт, Шепелев 9, Головчик 7, Поносов 4, Фуллер 3, Герасимчук 0

"Мавпы": Агафонов 19+8 подборов, Климов 17, Марченко 8, Клебан 7, Кошеватский 5+6 передач + 6 подборов - 5 потерь – старт, Пирогов 11, Дюпри 7+4 подбора, Упырь 6, Холод 0, Фесун 0,

Счет в серии – 1-2

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!