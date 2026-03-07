'Черкаськи Мавпы' сделали камбэк и победили 'Киев-Баскет' в Суперлиге GGBET

Черкасские Мавпы, проигрывая 11 очков во второй половине, сделали камбэк и впервые в сезоне чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге GGBET победили Киев-Баскет на его же площадке со счетом 84:70.

Видео дня

Соперники неоднократно обменивались рывками в этом матче, но последний и решающий был за командой Дмитрия Нагорного. Четвертая четверть стала единственной, которую удалось выиграть Мавпам в этом матче, но они отыграли свой лучший отрезок матча и забрали десятиминутку со счетом 28:10.

Главным героем второй половины стал Кирилл Марченко который после все свои очки (17) набрал после большого перерыва, реализовав в частности 4 трехочковых.

Мавпы лучше атаковали как со средней, так и с дальней дистанции и выиграли подборы. Киевляне еще на старте матча потеряли из-за травмы Артема Романицу, пропускали игру игроки передней линии Артем Смитюх и Максим Сандул. Играя в ограниченной ротации, лучшими в этом матче оказались черкасцы.

Лучшим игроком матча стал разыгрывающий победителей Лев Кошеватский, у которого 20 очков, 15 передач и 7 подборов в активе (РЕ 30).

Суперлига. Регулярный чемпионат

Киев, ПС Венето

Киев-Баскет — Черкасские Мавпы 70:84 (20:19, 20:17, 20:20, 20:20, 10:28)

Киев-Баскет: Клевзуник 20 + 6 подборов, Карпюк 17 + 13 подборов, Сушкин 14 + 6 передач + 4 подбора, Бублик 4 + 6 передач, Романица 0 — старт, Колаволе 10, Малич 5, Рыжков 0, Мануйлик 0

Мавпы: Кошеватский 20 + 15 передач + 7 подборов - 5 потерь, Гэмлин 19, Марченко 17 + 4 передачи, Голенков 7, Упырь 0 — старт, Пирогов 12, Холод 9, Фесун 0