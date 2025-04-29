'Черкаськи Мавпы' победили во втором матче за 'бронзу' Суперлиги Favbet и сравняли счет в серии

Черкасские Мавпы одержали домашнюю победу над Ровно и перевели бронзовую серию чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге Favbet в решающий третий матч. Счет второй игры - 83:76.

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Хозяева площадки завоевали лидерство в начале матча и не отдавали его сопернику на протяжении всех 40 минут игры. Максимальное преимущество жителей Черкасс в этой игре достигало 19 очков. После большого перерыва ровенчанам удалось сократить отставание до минимального, но Мавпы снова смогли вернуть себе более комфортный отрыв и удержали победный счет.

Команда Дмитрия Нагорного лучше соперника атаковала с игры, реализовав 52% двухочковых и 30% трехочковых бросков, в то время как у Ровно эти показатели составляли 40% и 28% соответственно. Черкасцы воспользовались 16 потерями соперника, набрав 20 очков после ошибок гостей.

Один из лучших матчей сезона в составе победителей провел опытный защитник Кирилл Марченко, набравший 23 очка, реализовав 5 из 7 трехочковых бросков (РЭ 27). Также стоит отметить другого игрока задней линии жителей Черкасс Лева Кошеватского, который к 16 очкам добавил 9 передач и 5 подборов (РЕ 21).

Ровно не смог закрыть серию во втором матче. Команды определят обладателя бронзовых наград в третьей игре, которая состоится в Ровно 2 мая в 18:00.

Суперлига Favbet. Серия за бронзу, матч №2

Черкассы, ПС Строитель

Черкасские Мавпы — Ровно 83:76 (21:12, 23:21, 16:19, 23:24)

Мавпы: Марченко 23 + 3 перехвата, Кошеватский 16 + 9 передач + 5 подборов, Агафонов 13 + 6 подборов + 5 передач - 3 потери, Климов 11 + 4 перехвата + 3 передачи - 3 потери, Клебан 8 + 7 подборов - старт, Пирого 4

Ровно: Уильямсон 15 + 5 подборов + 3 передачи, Соловьев 11 - 4 потери, Браун 10 + 12 подборов, Гарбарь 7 + 5 подборов, Поносов 0 - старт, Головчик 12 + 5 подборов, Фуллер 10, Тимощук 7, Шепелев 0, 0