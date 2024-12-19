'Черкаськи Мавпы' победили 'Ривне' в Суперлиге Favbet, отыгравшись с -16

Баскетбольный клуб "Черкаськи Мавпы" добыли невероятную победу над "Ривне" на своей площадке в Суперлиге Favbet со счетом 69:65 в матче, где со старта начали проигрывать с двузначным счетом. Где еще в середине третьей четверти проигрывали –15, а последнюю четверть начинали с –10. Где выигрывали меньше минуты, но одержали такую эмоциональную и важную победу.

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Ривне очень удачно начало матч, выигрывая после стартовых семи минут игры 20:4. За это время жители реализовали пять дальних бросков и заставили Дмитрия Нагорного брать два тайм-аута. Но дальше у гостей начали хуже "лететь" трехочковые, а игроки Черкасских Мавп перестроились и выровняли игру.

Долгое время Ривне удерживало двусмысленное преимущество, но и Черкаськи Мавпы нашли свои козыри, в первую очередь играя через Андрея Агафонова. И пока не "летели" дальние у хозяев, для Ривне все было хорошо, но два трехочковых перед большим перерывом дали Мавпам возможность сократить отставание до -9.

Удачная концовка вдохновила Черкаськи Мавпы, которые, несмотря на два точных дальних Ривне, на старте третьей десятиминутки начали играть увереннее и дважды до 6 очков сокращали свое отставание. Ривне держалось, но за 4 минуты до конца после трочкового Марченко счет стал 58:56 еще в пользу Ривне. Интрига закрутилась максимально – в последнюю минуту команды входили при равном счете 65:65.

Впервые в матче Черкасские Мавпы вышли вперед за 36 секунд до конца матча, а серия неудачных решений стоила Ривне потери мяча в своей последней атаке. За 16 секунд до конца сказалось, что у Ривне на тот момент был только один фол в пассиве – хозяева просто сдержали мяч, а точный средний бросок Агафонова почти с сиреной поставил точку в этой игре.

Черкаськи Мавпы лучше реализовали двухочковые (53% против 41%), к концу встречи почти выровнялись по дальним броскам, да и вообще по основным параметрам вышла равная игра.

У победителей Андрей Агафонов оформил дабл-дабл (17 очков и 12 подборов), близким к этому достижению был Кирилл Марченко (15 очков, 8 подборов). У Ривне дабл-дабл был у Рода Брауна (10 очков, 13 подборов), близким к нему был Александр Гарбар (12 очков и 9 подборов), а самым результативным стал Дмитрий Головчик с 16 очками.

Черкаськи Мавпы во второй раз в сезоне переигрывают Ривне и почти догоняют соперника в турнирной таблице – Ривне третье, имея 8 побед в 14 играх, тогда как у Черкасских Мавп 7 побед в 13 играх.

Завтра, 20 декабря, в рамках черкасского баблу Ривне сыграет с Кривбассом, а Черкаськи Мавпы встретятся со Старым Луцком.

Суперлига Favbet. Регулярный чемпионат

Черкассы, ПС Строитель

Черкаськи Мавпы - Ривне 69:65 (12:26, 18:13, 15:16, 24:10)