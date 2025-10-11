'Черкаськи Мавпы' победили 'Нико-Баскет' в Суперлиге Favbet

Черкасские Мавпы одержали свою первую победу в сезоне, одолев в Николаеве новичка Суперлиги Нико-Баскет – 86:81.

Видео дня

Соперники провели очень близкий матч, во время которого лидер менялся несколько раз. Завершив первую половину при равном счете, николаевцы выиграли третью четверть. Но последнее слово в этом матче было за Мавпами, которые выиграли заключительную десятиминутку +9 и закрыли матч в напряженном клатче. Определяющим эпизодом концовки игры стало трехочковое попадание Лева Кошеватского, который набрал 20 очков и сделал 5 передач.

Лучшим игроком матча стал центровой Мавп Андрей Агафонов, у которого 22 очка, 7 передач и 4 подбора (РЕ 26). У хозяев надо отметить Максима Сафонова, который с 27 очками и 9 подборами (РЕ 27) стал самым результативным игроком матча.

После этого матча у обеих команд по одной победе в трех сыгранных встречах. Нико-Баскет продолжит домашний тур в воскресенье матчем против Харьковских Соколов, а Мавпы сыграют против Кривбасса.

Суперлига Favbet. Регулярный чемпионат

Николаев, СК Надежда

Нико-Баскет — Черкасские Мавпы 81:86 (13:20, 27:20, 27:23, 14:23)

Нико-Баскет: Сафонов 27 + 9 подборов, Зайцев 19 + 5 подборов, Лукьян 15 + 7 передач + 5 подборов, Гарбар 10 + 6 подборов, Стуров 0 + 8 подборов — старт, Грищук 4, Володин 4, Митирич 2, Неамцу 0, Кабанов 0

Обезьяны: Агафонов 22 + 7 передач + 4 подбора, Кошеватский 20 + 5 передач, Пирогов 15, Дибиамака 15 + 9 подборов + 4 перехвата, Марченко 7 + 7 подборов + 5 непередач — старт, Упырь 6, Гемлин 4, Холод 2