'Черкаськи Мавпы' оставили 'Старый Луцк' без победы, успех 'Запорожья'. Результаты Суперлиги Favbet 19 октября

Черкасские Мавпы на характере вырвали победу у Старого Луцка со счетом 75:69 в Днепре в матче регулярного чемпионата Суперлиги Favbet.

Видео дня

Команды, которые обе играют ограниченной ротацией, не успели полноценно восстановиться от непростых поединков накануне, поэтому в очной встрече обеим приходилось играть через сверхусилия.

В итоге мы не увидели яркой игры – Черкасские Мавпы реализовали 42% бросков, Старый Лукьк – лишь 34%. Но обе команды максимально отдали себя борьбе, лидер менялся 17 раз, ни одна команда не выигрывала больше 8 очков и нерв игры держался до конца.

В решающий момент матча сказался более богатый опыт лидеров Черкасских Мавп, что позволило создать максимальное преимущество в 7 очков и удержать его.

Капитан Черкасских Мавп Андрей Агафонов в этом матче оформил дабл-дабл из 23 очков и 11 подборов. У Старого Луцка отметим Павла Горобченко, у которого 15 очков, 9 подборов и 8 передач, а Владислав Николайчук оформил дабл-дабл из 12 очков и 11 подборов.

Черкасские Мавпы одержали свою третью победу на старте сезона в шести матчах, тогда как Старый Луцк проиграл все пять матчей.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Днепр, СК Шинник

Черкасские Мавпы – Старый Луцк 75:69 (15:16, 22:19, 17:19, 21:15)

ЧеркасскиеМавпы: Марченко 7, Пирогов 12 + 8 подборов, Дибиамака 12 + 5 подборов, Агафонов 23 + 11 подборов, Кошеватский 14 + 5 передач – старт; Упырь 3, Холод 2 + 6 подборов, Гемлин 2 + 5 подборов

Старый Луцк: Николайчук 12 + 11 подборов, Дюпин 6, Петренко 5, Лесик 13 + 5 подборов, Горобченко 15 + 9 подборов + 8 передач – старт; Товкач 8, Михайлов 6. Третьяк 4

Запорожье и Нико-Баскет провели яркий матч в рамках регулярного чемпионата Суперлиги.

Первая четверть получилась равной: обе команды надежно играли в защите и не позволяли соперникам отрываться слишком далеко. В какой-то момент Нико-Баскет имел преимущество 12:7, впрочем развить этот успех команда Валентина Берестнева не смогла. Более того, запорожцы совершили рывок 9:1 и вышли в лидеры матча. И все же, Нико-Баскет сравнял счет в конце первой десятиминутки, но Запорожье, благодаря одному из двух реализованных штрафных Меттьюзом, на первый перерыв ушло ведя в счете 20:19.

Начало второй четверти игры отложила воздушная тревога в Запорожье. Когда же она кончилась и команды вернулись на площадку, характер событий не изменился. Соперники шли нога в ногу за редкими исключениями, например, когда Запорожье оторвалось на шесть очков (33:27), но гости вновь смогли ликвидировать это отставание. Счет перед большим перерывом обещал интригу на вторую половину матча — 40:38.

Вторую половину активнее начал Нико-Баскет: точный бросок Володина + трехочковый от Кабанова дали уверенности Николаевской команде. Но после двухочкового от Зайцева Запорожье проснулось и быстро вернуло себе лидерство. Перед последним игровым периодом счет был 65:59.

В четвертой четверти после броска Буца Запорожье имело уже 8 очков преимущества, но ставить точку в матче было еще рано. Две подряд удачные атаки от Сафонова (трехочковая и двухочковая) заставили болельщиков обеих команд поволноваться. За четыре с половиной минуты до конца основного времени Нико-Баскет вышел вперед — 72:71. И все же, хозяева площадки нашли силы на финальный рывок. Сначала Эйса сравнял счет со штрафного (1 из 2), а затем Брэкстон Ловингс реализовал лей-ап. В конце концов, именно Ловингс поставил точку в матче, реализовав дальний бросок.

Самым эффективным в составе Запорожья стал Антон Буц, который набрал 9 очков и добавил к ним 11 подборов (8 под чужим щитом!), а также отдал две передачи.

Суперлига Favbet

Запорожье, ПС Юность

Запорожье — Нико-Баскет 80:75 (20:19, 20:19, 25:21, 15:16)

Запорожье: Ловингс 24 + 3 подбора, Эйса 14 + 11 подборов, Мэтьюз 12 + 4 подбора, Лещина 12 + 8 подборов, Буц 9 + 11 подборов — старт; Киктев 2 + 4 подбора, Величко 5, Климанов 0.

Нико-Баскет: Лукьян 5 + 10 передач, Зайцев 8, Сафонов 23 + 4 подбора + 6 передач, Стуров 10 + 9 подборов, Гарбар 9 + 7 подборов — старт; Кабанов 12, Володин 6 + 5 подборов, Грищук 2 + 3 подбора, Лыхой 0 + 2 подбора.