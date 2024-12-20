'Черкаськи Мавпы' обыграли 'Старый Луцк' и вышли на третье место в Суперлиге Favbet

"Черкаськи Мавпы" одержали победу над "Старым Луцком" со счетом 72:64 в домашнем матче регулярного чемпионата Суперлиги Favbet.

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За весь матч ни один из соперников не имел преимущества более 10 очков, но каждая команда имела свои удачные отрезки, а лидер в игре сменился лишь на 6 раз. "Старый Луцк" максимально вел +10 в центре второй четверти, но на большой перерыв команды ушли за преимущества "Черкаських Мавп" +2.

Третья четверть оказалась малорезультативной, а по ее итогу хозяева увеличили свое преимущество до 4 очков. В последней десятиминутке "Старый Луцк" несколько раз подбирался к сопернику на расстояние одной удачной атаки, но "Черкаськи Мавпы" удержали победу.

Стоит отметить, что "Черкаськи Мавпы" выиграли подбор 56 на 30, но допустили 20 потерь при 4 потерях у лучан, что нивелировало преимущество хозяев под кольцом.

Самым результативным в матче стал Лев Кошеватский с 17 очками, а его одноклубники по "Черкаським Мавпам" Андрей Агафонов и Дмитрий Клебан оформили дабл-дабл. У Старого Луцка 15 очков набрал Брендон Лавани, 14 очков у Павла Горобченко.

"Черкаськи Мавпы", одержав две победы в домашнем баббле, поднялись на третью строчку турнирной таблицы с 8 победами в 14 играх. У "Старого Луцка" 5 побед в 15 играх, что позволяет занять 15 место.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Черкассы, ПС "Строитель"

"Черкаськи Мавпы" – "Старый Луцк" – 72:64 (19:24, 21:14, 13:11, 19:15)

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