'Черкаськи Мавпы' минимально проиграли 'Киев-Баскету' в Суперлиге Favbet

Киев-Баскет выиграл выездной матч регулярного чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге Favbet, минимально одолев "Черкасские Мавпы". Поединок в Черкассах завершился со счётом 71:70.

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Это была близкая игра, во время которой лидер сменялся несколько раз. В финальные 3:40 минуты соперники входили при равном счете 68:68. Последнее слово было за киевлянами, когда Егор Сушкин, подобрав мяч в нападении, установил победный счет. У Мавп, которые в течение матча имели 9 очков преимущества, были возможности спасти матч, но организовать победную атаку черкасцам не удалось.

Мавпы продемонстрировали качественную высокую реализацию бросков с игры (57% двухочковых, 42% трехочковых), но проиграли подбор и позволили киевлянам набрать 19 очков второго шанса.

В составе Киев-Баскета 8 подборов в атаке (в общей сложности 11) и 8 очков, 2 перехвата и 1 блок-шот в актив записал Максим Сандул, который стал самым эффективным игроком матча (РЕ 20). 19 очков, 6 подборов и 5 передач у Павла Буренко, 14 очков (4/7 трехочковых) набрал Егор Сушкин. В составе Мавп стоит отметить Андрея Агафонова, у которого 17 очков, 8 подборов и 4 передачи (РЭ 26).

Киев-Баскет победил Мавпы третий раз в сезоне и одержал 15 победу в 20 матчах регулярного чемпионата. Мавпы потерпели 11 поражение в 21 игре чемпионата.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Черкассы, ПС Строитель

Черкасские Мавпы - Киев-Баскет 70:71 (19:20, 20:11, 16:22, 15:17)

Черкасские Мавпы: Агафонов 17+8 подборов + 4 передачи + 2 блок-шота, Марченко 12+4 подбора, Климов 12+3 передачи - 4 потери, Кошеватский 10, Клебан 8 — старт, Дюпри 7, Упырь 2, Пирогов 2

Киев-Баскет: Буренко 19+6 подборов + 5 передач, Клевзуник 17+7 подборов + 4 передачи, Сушкин 14+6 подборов + 3 передачи, Сандул 8+11 подборов + 2 перехвата — старт, Зайцев 1, Карпюк 0, Сафонов 0