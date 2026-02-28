'Черкаськи Мавпы' добыли шестую победу в Суперлиге GGBET

Черкасские Мавпы оформили победу над Запорожьем со счетом 83:71 в матче регулярного чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге GGBET.

Игра началась 1 февраля, и была прервана в четвертой четверти за 8:57 минут до конца при счете 67:58 в пользу черкасской команды. Сегодня в Днепре команды завершили матч.

После равного начала доигровки Черкасским Мавпам удалось сделать рывок до +17, после чего интрига в матче исчезла.

Из негативного для Мавп - Назар Холод уже на последней минуте неудачно наступил на ногу и ковыляя покинул площадку.

В итоге с трипл-даблом завершил матч Лев Кошеватский – 18 очков, 10 подборов и 10 передач, дабл-дабл у Холода – 12 очков, 10 подборов. Также отметим Уче Дибиамаку с 17 очками, в том числе сегодня он двумя трехочковыми начал рывок команда, а Даниил Пирогов с 20 очками стал самым результативным в команде.

У Запорожья с 26 очками завершил игру Калим Метьюз, Антону Буцу не хватило одного подбора до дабл-дабла – 10 очков, 9 подборов.

Черкасские Мавпы благодаря победе вышли на седьмое место в турнирной таблице, имея с Нико-Баскетом по 6 побед. Запорожье занимает шестое место с 8 победами в 20 матчах.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Днепр, Шинник

Запорожье — Черкасские Мавпы 71:83 (16:19, 26:22, 14:26, 15:16)

Запорожье: Лещина 5, Мэтьюз 26 + 6 подборов + 6 перехватов, Эйса 12, Ловингс 11 + 5 передач, Буц 10 + 9 подборов – старт; Климанов 4, Величко 3, Петренко 0, Терехин 0

Черкасские Мавпы: Марченко 9 + 5 подборов, Упырь 5, Пирогов 20 + 5 подборов, Гэмлин 2, Кошеватский 18 + 10 подборов + 10 передач – старт; Дибиамака 17 + 6 подборов, Холод 12 + 10 подборов, Голенков 0, Фесун 0