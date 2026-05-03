Чемпионство 'Шахтёра' закономерно, но 'Динамо' ещt может помешать. Что надо знать о главном матче УПЛ

Сегодня пройдет Украинское Классическое – матч "Динамо" и "Шахтера" в Киеве. Учитывая полярный сезон, результат этой игры особо ни на что не будет влиять с точки зрения определения чемпиона. Но сколько соприкасающихся вопросов зависит от итоговых цифр на табло! За чем сегодня наблюдать? Кто может выиграть? Сохранят ли горняки преимущество или киевляне разорвут свое проклятие? Обо всех главных событиях центрального матча 26-го тура рассказывает OBOZ.UA.

Исторически "Динамо" сохраняет преимущество. Но оно медленно исчезает

За всю историю киевского клуба, преимущество сохраняется на стороне бело-синих. Было проведено 194 матча, в которых "Динамо" выиграло 83 игры, 63 – за "Шахтером" и еще 48 матчей завершились вничью. Если брать только УПЛ, то в последние годы горняки вырвались вперед: у них 29 побед, тогда как у киевлян 25 (и 21 ничья). Прошлый матч осенью завершился победой "Шахтера" 3:1 еще во времена Шовковского, довершив беспроигрышную серию в Классическом до 8 игр.

Последняя победа столичного клуба в чемпионате датирована еще 17-м апреля 2021-го года! Тогда единственный гол забил Карлос де Пена с пенальти, а сам матч запомнился абсолютной пассивностью обеих сторон. Да, за 5 лет у них были победы в других турнирах (в этом сезоне выбили дончан из Кубка), но даже две подряд победы во всех турнирах пришлось поискать – такое было только летом 2018-го в Суперкубке и УПЛ. В том же году был последний сезон, когда бело-синие побеждали другого гранда в Премьер-лиге дважды за один сезон. То есть преимущество "Динамо" за последние 8 лет сильно попортилось.

Ключевая статистика

За последние 10 игр в УПЛ, гранды расписали мировую 4 раза, пять игр выиграли горняки и только раз была победа "Динамо" (тот самый матч с пенальти). Что интересно, во времена Костюка столичные футболисты еще ни разу не завершали вничью в элите: 11 побед и 4 поражения. У Турана наоборот – за тот же период не было поражений, но случились 4 ничьи. Последняя была недавно, против ЛНЗ. Ждать ли ее сегодня?

Оба гранда очень забивные, имеют по 2.3 гола на матч. На фоне этого неожиданно, что встретятся два клуба с обороной под вопросом. Киевляне будто забыли, как защищаться – 1.24 пропущенных гола за игру, это на уровне "Вереса" и "Зари". Вспомните хотя бы матч против "Кривбасса", который стал самым результативным в истории УПЛ. С другой стороны Бондарь и Матвиенко, которые под конец сезона открыли калитку даже для не очень креативных команд. Заходи, кто хочет и клади в любой угол. Да, есть феномен Ризныка и его невероятная включенность в эпизоды, но только на голкипере далеко не уедешь. Да в целом дела гораздо лучше у "Шахтера": 64% сухих матчей против лишь 24% у "Динамо".

К вопросу бомбардиров: в разрезе УПЛ надо знать, что Пономаренко своим перфомансом ворвался на лидерские позиции, имея 11 мячей за короткий период. Ближе всех из киевлян идут Ярмоленко (7+0), Буяльский (6+6) и Волошин (6+6). У гостей в лидерах Эгиналду (7+1), Педриньо (6+5) и Элиас (6+2). На их фоне еще есть Проспер (8+3), который только начал включаться.

Эффект Ярмоленко: последняя попытка

Много внимания приковано именно к его персоне. Ярмоленко не только самый результативный игрок Классического в составе "Динамо" (8 голов) – он еще и почти лучший бомбардир в истории украинского чемпионата. 121 гол в 283 играх, это очень быстро. Нужно отличиться только 4 раза, чтобы стать самым забивным игроком в истории Украины. Лидером остается Шацких, 124 гола (за 341 матч). Кажется, что все достижимо, надо только иметь доверие от тренера. На Ярмоленко сегодня смотрят не только как на голеадора, но и как на лидера. По уровню влияния на игру и по опыту Андрей Николаевич главный в Киеве; в таких условиях бело-синим он категорически нужен. На фоне того, что сам футболист анонсировал завершение карьеры, Классическое становится еще более особенным.

"Шахтёр" может стать почти чемпионом

Горняки идут единоличным лидером УПЛ. На фоне самоустранения ЛНЗ из борьбы, они к началу тура имели 8 очков преимущества. После ничьей черкасского клуба с "Карпатами", уже в следующем туре есть возможность зафиксировать комфортный отрыв в 10 баллов. Далее у них откровенно легкая прогулка: "Полтава", "Оболонь", "Кривбасс" и "Колос". Следовательно, большой шаг в сторону золота возможен именно сегодня.

Из сложностей, кроме центрбеков, надо улучшить реализацию. Она сильна, но могло бы быть и больше, особенно на фоне количества созданных моментов. Бразильская составляющая команды способна зажечь, именно они и делали разницу полгода назад и хорошо зарядились против "Кристал Пэлас". У "Шахтера" на фоне Ярмоленко нет персоны, за которой будут наблюдать придирчиво. Состав часто меняется, поэтому только 6 футболистов могут увеличить количество забитых мячей в ворота другого гранда. По 2 гола имеют Траоре с Эгиналду; Бондаренко, Элиас, Мейреллиш и Невертон забивали по разу. Остальные могут только открыть свой счет голам столичному клубу.

Для "Динамо" это ключевая игра в битве за еврокубки

Чемпионства для киевлян не будет. За последние туры, даже если выиграть Классическое, горняки вряд ли отдадут аж такое количество разницу очков. Поэтому чудо Костюку сотворить не удалось. Да и задача у него другая – битва за еврокубки, где серьезное соперничество в таблице и надо заходить в медальную зону. Киевляне несколько раз завершали сезоны даже без бронзы, но на этот раз ситуация сложнее. Да, остается запасной путь в виде Кубка Украины (и выход в Лигу Европы), но двойная гарантия с возможной Лигой конференций всегда лучше.

Битва на очках важна тем, что наконец-то возвращается Михайленко, что очень важно для расшатанной обороны киевлян. Надо иметь в виду и Пихаленка: при такой нестабильной вовлеченности (только 16 матчей на 60+ минут), на его счету 9 ассистов, это каждый шестой гол динамовцев. На этом фоне следует упомянуть о больших кадровых потерях: Кабаев, Попов, Бражко и Тымчик на больничных, а Волошин дисквалифицирован. Костюк постоянно говорит, что идет построение команды и ставка на молодежь. Почему бы тогда не зарядиться ее успехами? Ведь вчера в Национальной лиге "Динамо"-U19 разгромило на своем поле донецкий "Шахтер"-U19 со счетом 4:1.

Где смотреть игру?

Матч состоится в Киеве, на стадионе имени Лобановского. Начало в 18:00. Игру покажет "УПЛ.ТВ". После этого Премьер-лига продолжится еще одним поединком, в понедельник сойдутся "Рух" и "Заря". Тогда мы окончательно поймем, какие расклады перед четырьмя последними турами чемпионата.