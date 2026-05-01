Очень нужное поражение. Почему этот матч 'Шахтёр' должен был проиграть и как это поможет против 'Кристал Пэлас' через неделю

В первом полуфинале Лиги конференций донецкий "Шахтер" уступил "Кристал Пэлас". Счет мог и не быть 3:1, если бы не несколько ключевых ошибок от одних и тех же футболистов. Но почему эту игру нам надо было проиграть? И что с этим делать Турану? Рассказывает OBOZ.UA.

Первый тайм. Быстрый гол испортил всё впечатление

0:1. Едва ли не самый быстрый мяч, который пропускал "Шахтер" в своей еврокубковой истории и точно самый быстрый гол в истории Лиги конференций. На 21-й секунде забил Сарр, который очень хотел единолично стать лучшим бомбардиром ЛК. Футболисты "Пэлас" думали достаточно быстро и просто не дали мячу опуститься. У них был квадрат 5х5, где никто из горняков просто не успевал заблокировать передачи. Как следствие, после нескольких мгновенных решений Ризнык уже вынимал мяч из сетки ворот.

Приятно, что быстрый гол не выключил наших футболистов. Эгиналду, Алиссон, Марлон, Элиас – что они только не вытворяли. Тонкие передачи, сбросы, попытки пробить отовсюду, снова заработала Бразилия. Будто украинцам всегда надо пропускать первыми, тогда они играют с инициативностью. Но надо отдать должное защитникам англичан: там, где проваливались фланги, центрбеки бросались под любой удар. Угловой для них был желаннее, чем удар по владениям Хендерсона. Ведь комплексная оборона закрывала ворота полностью, в 6 игроков. Подстраховка работала прекрасно и этот фактор еще не раз напомнит о себе в течение игры.

После гола "Кристал Пэлас" полностью полагался на контратаки. Максимальной закрытостью в схеме 5-3-2 план был не дать сопернику ничего сделать и выбивать вперед на быстрых Матета с Сарром. Из-за высоких позиций Матвиенко и Бондара они старались делать так как можно чаще, из-за чего даже Ризнык был вынужден зачищать пустые зоны. Интересно, что во время позиционных атак "Шахтера" больше всего вопил... тренер англичан Гласнер. Он хотел, чтобы его футболисты не отсиживались в обороне и прессинговали, особенно когда мяч доходил до центровых.

Стандарты снова и снова становились добычей горняков. Весь первый тайм был будто тренировкой различных навесов, но с тем расчетом, что придется повторить еще раз. А так было потому, что судья позволил бороться – первая карточка была для Очеретько и уже там, где фол был неизбежным. Игровых столкновений было много, что повышало градус игры, а продолжение без мелких остановок позволяло получить выгодное преимущество тому, кто был на мяче.

Первый тайм получился на удивление хорошим. Да, "Шахтер" быстро пропустил, но так же быстро вернулся. На 30 минут горняки прижали англичан к их воротам и заставили постоянно отбиваться. Донецкий клуб играл первым номером, но все попытки разбивались организованной обороной. Из минусов – на карточки сели Очеретько с Тобиасом. "Кристал Пэлас" имел несколько моментов, но без такой же остроты, как голевой момент. Обе команды ушли на перерыв на кураже, с довольно сильным желанием играть. Такого футбола мы и желали.

Второй тайм. Две ошибки ценой в поражение

Команды вышли на поле в тех же составах, потому что все 22 футболиста понимали, как действовать. И реализовалось это уже через 2 минуты – именно со стандарта. На седьмой угловой "Шахтер" пробил то, что казалось сверхпрочным, когда оборона "Кристал Пэлас" провалилась на наиболее отработанном эпизоде. С подачи Элиас головой пробросил мяч дальше. Защитников не было на траектории, поэтому Очеретько показал быструю реакцию и пробил мимо Хендерсона. Отбивать удар должен был Сарр, но банально не успел, потому что имеет другую роль и другое видение момента. 1:1.

Уверенность была чрезвычайно важной для "Шахтера", особенно с забитым голом. Обеспечивал ее Ризнык, просто тигр матча. За 5 секунд он отразил удар в упор от Сарра, а затем заранее прыгнул на добивание Матета, будто зная, что тот не будет финтить и пробьет на силу. Так и было – вратарь совершил двойной по меньшей мере сейв тура.

"Пэлас" понял, что легкой прогулки не будет, поэтому после пропущенного команда ощутимо перестроилась. К сожалению, очень удачно, ведь пришел гол с аута, с адресным сбросом в центр от Лакруа. Давняя проблема горняков проявилась и тут – пустая зона подбора. Камада ударил так, что мяч залетел в сантиметре над ногой Матвиенко и в сантиметре от того, чтобы отскочить от ноги голкипера. 1:2. После этого англичане снова откатились в плотную защиту.

Орлы легко чувствовали себя в ситуации постоянного автобуса. Он у них действительно был двухэтажным, классический лондонский признак, но со знаменитой подстраховкой. Это их привычный стиль для АПЛ, чтобы надеяться на контратаки, которые каждые 5 минут развивали через Митчелла и Уортона. "Шахтер" начал подходить ближе и очень сильно поднял последнюю линию, за что вскоре будет платить. Но в моменте такая свобода выглядела интенсивной, одним из навесов даже вырубили Сарра. Очень классный футбол, к которому горняки периодически возвращались. Жаль, что не забили при таком количестве возможностей.

Тогда как забили "Пэлас", именно так, как умеют. Первая контратака через полчаса после 1:2 дала результат – мимо простого мяча сначала проскочил Бондарь, еще одна ключевая ошибка центрбека. Так Ларсен получил пространство и дальше ему надо было просто разобраться с голкипером, чему в Англии учат очень хорошо. 1:3.

Итог игры прост – где нет реализации, нет организации. Лишь Ризныка не хватило для мотивации своих же футболистов быть внимательнее. "Кристал Пэлас" забыл о флангах и играл линейно, опираясь на точечные проникновения от Сарра; наши центрбеки ничего не могли с этим сделать на контратаках. Это та зона, которую надо срочно усиливать, иначе может быть больше голов. Для Турана есть много информации к размышлению – надо вылечить оборону.

1:3 – "Шахтер" проигрывает первый полуфинал против "Кристал Пэлас". Как первая украинская команда за 6 лет на такой стадии, донецкий клуб был довольно интересным и убедительным, если бы не уже упомянутые моменты. Мемы о первом качественном сопернике на пути в Лиге конференций частично оправданы, но и украинцы не были вторым номером. Вот только концентрация в важные моменты нужна всегда. Особенно против главного оружия своего соперника.