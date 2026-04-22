Такого не было за всю историю украинского футбола! 'Александрия' на пороге уникального антирекорда

За 6 туров до завершения сезона Украинской Премьер-лиги 25/26 мы с удивлением смотрим в таблицу! "Шахтер" бьется за чемпионство с ЛНЗ, "Металлист 1925" теснит "Динамо" в еврозоне, а прошлогодний серебряный призер "Александрия" уже бронирует себе место в Первой лиге! Было ли так когда-то в истории украинского чемпионата, чтобы успех завершался провалом? Рассказывает OBOZ.UA.

Видео дня

Сколько было медалистов?

За всю историю отечественного независимого футбола было 13 команд, которые хотя бы раз брали медали украинского чемпионата. Кроме "Динамо" (17-13-1) и "Шахтера" (15-13-1), золото имеет только "Таврия", того самого первого сезона Высшей лиги, что так и осталось их единственным триумфом на внутренней арене. На протяжении 35 лет киевляне несколько раз вылетали за пределы первой тройки, горняки были за ней в начале турнира. А кто еще среди счастливчиков?

Увы, многие из этих команд уже не существуют или они не играют в элите. Лидером по количеству медалей после грандов остается "Днепр" – 2 выигранные серебра и 7 бронзовых медалей. Далее идет старый "Металлист", который постоянно сражался с днепрянами за первую тройку, собрав одно серебро и 6 бронз. Достижения остальных более скромные: "Черноморец" (0-2-3), "Заря" (0-0-4), донецкий "Металлург" (0-0-3), "Кривбасс" (0-0-3), "Александрия" (0-1-1), "Ворскла" (0-0-2), "Карпаты" (0-0-1) и "Днепр-1" (0-1-0).

"Днепр": последняя песня команды

Снова и снова мы возвращаемся к примеру "Днепра", потому что исчезновение этой команды стало началом тотального перерождения чемпионата. В сезоне 13/14 команда взяла первое в истории серебро украинского чемпионата и впервые попала в Лигу чемпионов. Случился тот самый год успеха в Лиге Европы, а с ним и две подряд бронзы внутреннего чемпионата. Но проблемы накапливались – из-за долгов днепряне сначала получили бан на еврокубки, а на сезон 16/17 их забросали наказаниями от федерации. Как итог, команда финишировала в подвале, куда ее сбросили снятием очков. С пометкой "-24" клуб получил только 13 баллов и занял предпоследнее место УПЛ. Но вылет произошел не в Первую, а напрямую во Вторую лигу. Это был единственный случай за всю историю украинского футбола, когда на следующий год после медалей команда вылетала из высшего дивизиона. Но тогда это произошло не собственными силами, а по стечению кучи факторов. В 2026 году все иначе.

Сезон 2025/2026: почва для обновления и... антирекорда

В этом году возможно повторение случая, когда кто-то из грандов финиширует вне медальной зоны. То есть, "Динамо" и "Шахтер" не будут иметь наград в один год. Такое было не так давно, всего три года назад: горняки выиграли УПЛ розыгрыша 22/23, тогда как киевляне отстали от лидера на 12 очков. Серебро – первые и единственные для себя медали – неожиданно взял "Днепр-1", тогда как "Заря" на 4 балла опередила динамовцев.

Что мы имеем теперь? После первой в истории бронзы в том году, "Шахтер" идет на первом месте и в прошлом туре впервые победил "Полесье", закрепив свое лидерство. Житомиряне, к слову, идут третьими, защищая свое право на Лигу конференций и первые медали УПЛ. Ротань и компания ждут игру в начале мая против "Металлиста 1925", ведь именно эта игра будет решать судьбу бронзы.

Между ними спряталась черкасская команда – для ЛНЗ это первая возможность взять какие-либо медали вообще. Золото математически еще возможно, но подопечные Пономарева своими же ногами отбросили возможность обновить перечень чемпионов. У горняков там еще и игра в запасе, это потенциальные 6 очков отставания. Похоже, что в мае в Черкассы привезут именно серебро. Приятно, но эти награды будут иметь привкус "почти золото".

На медали претендует и "Динамо". Много уже было сказано о провале Шовковского, немало говорим о неудачах Костюка. Итог таков, что сейчас бело-синие на 5 месте и вынуждены корить себя за каждую ошибку, которая отодвигает их от потенциальной бронзы. Третий раз за 35 лет медальная зона может быть без самого титулованного клуба Украины. "Металлист 1925" тоже имеет 44 балла, но по очным встречам преобладает над обладателем трофея. Чисто символически можем сказать о "Кривбассе", у него отставание от "Полесья" в 3 очка. Видите, в этой компании нет ни упоминания об "Александрии" – серебряного призера прошлого года.

"Александрия": уникальный украинский антипример

Сказка вице-чемпиона разрушена. Началось все в прошлое трансферное окно, когда команду ограбили: ушли Безерра, Мартынюк, Филиппов, Шабанов, Калюжный, Кравченко и другие. А вот легионеры, которые прибывали на еврокубки и на серебряный успех, не впечатлили. На днях состоялся откровенный разговор на английском языке с болельщиками – и посмотреть в глаза преданным фанатам удалось мало кому.

Накричать на них, на самом деле, есть за что. Последняя победа датирована еще сентябрем 2025-го, когда едва переиграли соседа по таблице, "Полтаву". Иронично, что такими темпами, как сейчас, полтавчане могут еще и обойти "Александрию" в таблице, бросив ее на последнюю строчку. Когда команду атакуют, то лучше переключить канал, потому что в их воротах мяч был уже 48 раз, защита не вывозит. А с начала весенней части команда Шарана взяла лишь 1 очко, против той же "Полтавы" (3:3). Тренера после поражения 0:3 от "Вереса" было просто не сдержать:

Мы думали, что не надо сильно настраивать, потому что все понимают положение, в котором команда находится. Физическое состояние требует лучшего... Я не понимаю, просто тяжело достучаться до легионеров. Мы надеялись в большей степени на них, как в защите начинать атаки, так и играть при обороне. И атакующее звено. У нас было 4 игрока, на которых мы очень сильно надеялись. К сожалению, ничего из этого не получилось. И пропустили гол, и опять, таки, наверное, психологически где-то была проблема в том плане, что бояться играть в футбол - Владимир Шаран, главный тренер ФК "Александрия"

Единственная возможность для "Александрии" – играть в переходных поединках. Для этого надо взять не менее 7 очков в 6 турах и надеяться, что "Рух" и "Кудривка" проиграют все свои встречи. Возможность довольно призрачная, ведь впереди "Эпицентр", "Колос", "Полесье", "Заря", "Рух" и "Кривбасс" в завершение. Календарь максимально сложный – три команды из первой половины и два соперника, которые так же в битве за выживание. Шанс того, что Шаран оставит любимую команду в УПЛ чрезвычайно низкий. Поэтому антидостижение, когда медалист украинского чемпионата на следующий год вылетит – выполнено на 95%.