Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина нелепо обвинила украинских спортсменов в том, что они якобы не соблюдают правила, демонстрируя свое отношения к россиянам. Депутатка Государственной думы при этом назвала высказывания и акции наших соотечественников в отношении агрессоров частью "политического конфликта".

Об этом Роднина, забыв о то, что ее страна ведет преступную захватническую войну против Украины, заявила в интервью пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс". Приспешница диктаторского режима Владимира Путина также призвала Международный олимпийский комитет (МОК) наказывать атлетов из нашей страны на Играх-2026 в Милане.

"МОК никогда не говорит о чем-либо просто так, значит, есть о чем переживать. Политические высказывания или действия часто происходят. В последние годы спортсмены из Украины игнорировали все правила и законы, которые есть в спорте. Не знаю, будут ли санкции в адрес спортсменов, которые могут вступить в политический конфликт. Все будет зависеть от степени приемлемости их высказываний", – сказала Роднина.

Ранее МОК потребовал от украинского саночника Владислава Гераскевича не устраивать акции протеста против россиян на ОИ-2026.

Как сообщал OBOZ.UA, МОК принял решение о тотальном запрете российской символики на Олимпийских играх в Милане.

