Во всем виноваты украинцы: в России пришли в ярость из-за отстранения фигуриста

Олимпийская чемпионка Светлана Журова обвинила украинцев в том, что Международного союза конькобежцев (ISU) отстранила от соревнований российского фигуриста Марка Кондратюка. Депутатка Государственной думы пожаловалась на то, что наша федерация в этом виде спорта указала на то, что представитель РФ не соответствует так называемому нейтральному статусу.

Видео дня

Об этом Журова заявила в интервью пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс". Приспешница диктаторского режима Владимира Путина цинично добавила, что Украинская федерация фигурного катания не имеет права указывать ISU на нарушения со стороны российских спортсменов.

"Украинские федерации будут и дальше пытаться все это делать. Должны же они как-то оправдывать деньги, которые выделяются. Нужно ведь устроить скандал. Этим они еще и дискредитируют ISU. Показывают, что они такие бдительные молодцы, а ISU нет. Только вот ISU и не собирались глубоко копать, а вот федерация будет смотреть каждого нашего спортсмена под сканером. Им же надо убирать конкурентов", – сказала Журова.

Ранее стало известно, что ISU ужесточил условия допуска для спортсменов, выступающих в так называемом нейтральном статусе.

Как сообщал OBOZ.UA, российская тренерка Татьяна Тарасова призвала к уничтожению ISU, если организация так и оставит фигуристов из России в парах без права участвовать в своих турнирах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!