Олимпийская чемпионка в конькобежном спорте Светлана Журова обвинила украинцев в срыве назначения легендарного футболиста Андреа Пирло главным тренером сборной Италии. Депутатка Государственной думы, комментируя скандал с экс-игроком "Милана" и "Ювентуса", который сотрудничает с российскими букмекерами, а также ездил в Москву, нелепо встала на его защиту.

Видео дня

Об этом Журова заявила в интервью пропагандистскому изданию "Советский спорт". Приспешница диктаторского режима Владимира Путина добавила, что Федерация футбола Италии (FIGC) якобы просто не захотела портить отношения с еквропейцами и украинцами, отказавшись от назначения Пирло.

"Думаю, президенту Федерации футбола Италии просто подсказали отклонить кандидатуру, потому что он не хочет ссориться с Евросоюзом и остальными противниками России. Иначе из этого скандал раздула бы Украина. Зачем сборной Италии такие проблемы? У них наверняка есть другие кандидаты. Они выберут того, кто не имеет связи с Россией", – сказала Журова.

Добавим, что еще одним фактором отказа FIGC от кандидатуры легенды футбола стало нынешнее место работы Пирло. Он возглавляет клуб "Дубай Юнайтед", владельцем которого является российский бизнесмен Сергей Ломакин. Тот имеет интересы в сфере букмекерского бизнеса.

Отметим, что сборная Италии находится в глубоком кризисе. Команда трижды подряд не смогла пробиться на чемпионат мира. В 2021 году "скуадра адзурра" выиграла Евро, однако уже на следующем первенстве вылетела на стадии 1/8 финала.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!