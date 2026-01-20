Чемпионка ОИ из РФ, наехала на россиян, которые 'вкрай уже оборзели'

Олимпийская чемпионка-2022 Юлия Ступ возмутилась критикой со стороны российских болельщиков, которые постоянно высказывают недовольство атлетами. 30-летняя лыжница особо наехала на фанатов за их слова о том, что многие спортсмены банально проедают государственные деньги, не принося никакой пользы.

Об этом Ступ написала в своем Telegram-канале. Победительница Игр в Пекине в эстафетной гонке подчеркнула, что ранее спортсмены старались быть как можно ближе к своим поклонникам, а сейчас "абсолютно незнакомые люди вкрай уже оборзели".

"Я уже привыкла к злым комментариям, что касаются меня, нигде не подписана, стараюсь лишнего не читать. Но когда допускают наших спортсменов, наши же болельщики заранее поливают грязью, между собой ругаются, на спортсменов наезжают, беспокоятся за свой бюджет, который мы у них воруем. И тут понимаешь, что сначала мы убирали дистанцию между нами и болельщиками, а теперь я наблюдаю за тем, как абсолютно незнакомые люди вконец уже оборзели", – отметила Ступ.

