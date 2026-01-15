Бывший футболист сборной России Артем Дзюба эпично унизил болельщиков из страны-агрессора за неумение поддерживать национальную команду. Нападающий "Акрона" отметил, что во время чемпионата Европы 2020 года игроки из РФ чувствовали себя как в гостях, играя в Санкт-Петербурге.

Об этом Дзюба заявил в комментарии пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс". По словам лучшего бомбардира в истории сборной России, фанаты из РФ предъявляют футболистам неправомерные требования, при этом сами на голову уступают европейцам в поддержке команды.

"Понятно, что без болельщиков никуда, но когда они начинают массово говорить: "Да ну что это за футбол?!" Так и вы не поете как на "Олд Траффорд" или "Энфилде"! Давайте честно. Я был на чемпионатах мира и Европы, и, когда мы играли с Уэльсом или Англией, наших не было слышно. Мы только перед игрой выдавали "Калинку". Как только начинался матч, ты как будто в гостях. На Евро-2020 в Санкт-Петербурге против Финляндии ощущали, будто играем в Хельсинки", – сказал Дзюба.

Ранее бывший футболист московского "Спартака" Евгений Ловчев выразил нелепое мнение о том, что возвращение россиян в международные турниры зависит исключительно от США.

Как сообщал OBOZ.UA, в России признали, что сборную РФ не пригласят на чемпионат мира 2026 года, который примут США, Канада и Мексика.

