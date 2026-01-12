Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко заподозрил олимпийскую чемпионку Ирину Роднину в том, что она работает на США. Функционер отметил, что депутат Государственной думы долгое время проживала в Америке, а сейчас имеет доступ к гостайне.

Об этом Червиченко заявил в интервью порталу "ВсеПроСпорт". По его словам, в отношении Родниной надо "не очаровываться, а поглубже рыть", так как ее дочка является гражданкой США, а сама бывшая фигуристка в должности депутата "демонстрирует все свои недостатки".

"Мы как-то аккуратненько забываем, но для меня удивительно, что человек, проживший много лет в Америке, причем не по служебной необходимости... Может, тебя уже давно завербовали, а ты сидишь в Госдуме. А у нас же любой депутат в ранге министра практически и допущен к гостайнам. Интересно получается. Да, она давно вернулась из США, но только дочка у нее там живет. А у нас потом удивляются, как так получается, что враг знает больше, чем мы сами. Поэтому у меня такое настороженное отношение к Родниной", – сказал Червиченко.

Ранее этот приспешник диктаторского режима Владимира Путина набросился с оскорблениями на легендарного украинского футболиста Андрея Шевченко, который призвал вводить санкции в спорте против союзников России.

Как сообщал OBOZ.UA, Ирина Роднина пожаловалась на то, что "после 2022-го из нас делают монстров", а спортсменов из РФ используют как инструмент борьбы против страны-агрессора и ее войны в Украине.

