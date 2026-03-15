Чемпионка мира из Чехии устроила на Параимпиаде-2026 бунт против России. Фотофакт

Максим Иншаков
Спорт Oboz
Чешская лыжница Симона Бубеничкова заняла второе место в гонке на 20 км на Паралимпиаде-2026 и выразила протест против участия российской спортсменки в соревнованиях. Во время церемонии награждения она вместе с трассером Давидом Шрутеком отказалась снимать шапки и отвернулась во время исполнения российского гимна.

Соревнование прошло в Валь-ди-Фьемме, стартовала Бубеничкова последней из десяти спортсменок в категории для полностью незрячих. Она сразу вышла на второе место и удерживала его на протяжении всей дистанции.

Победу одержала россиянка Анастасия Багиян с трассером Сергеем Синякиным, третье место заняла китаянка Юэ Ван. Разрыв между Бубеничковой и Багиян составил три с половиной минуты, при этом обе спортсменки имели одинаковый пересчет времени 88%.

После финиша спортсменка подчеркнула значимость результата для себя и команды: "Я трижды уступала первой, но это отличный итог. Четыре медали дают массу опыта для будущего".

Как сообщал OBOZ.UA, после гонки на 10 км классическим стилем среди спортсменов с нарушением зрения Бубеничкова, взяв "серебро", также отказалась от совместного подиума с Багиян.

Аналогичный эпизод произошел несколькими днями ранее после спринта, где также победила Багиян. Тогда немецкая лыжница Линн Кацмайер и ее ведущий Флориан Бауманн повернулись спиной к победителям и не стали участвовать в общем снимке.

Для справки: Симона Бубеничкова – 17-летняя чешская паралимпийская лыжница и биатлонистка, выступающая в категории спортсменов с нарушением зрения (класс NS1/VI).

На зимних Паралимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо она стала одной из главных звезд своей сборной, завоевав по состоянию на 11 марта две серебряные медали

  • "Серебро" в биатлоне: Завоевала в индивидуальной гонке (дистанция на выносливость) в воскресенье, 8 марта.
  • "Серебро" в лыжных гонках: Заняла второе место в гонке на 10 км классическим стилем в среду, 11 марта, уступив лишь россиянке Анастасии Багиян.
  • Достижения: Действующая чемпионка мира по паралимпийским лыжным гонкам (титул 2025 года на дистанции 10 км классикой).
  • Личная история: Полностью потеряла зрение за три года до игр. Ранее занималась плаванием.
  • Команда: Выступает в сопровождении гайда (лидера-гида) Давида Шрутека.

