На Паралимпиаде-2026 устроили бунт против России. Фотофакт

На церемонии награждения на Паралимпиаде-2026 чешские спортсмены отказались делать совместное фото с представительницей России. Бунт против россиян случился после гонки на 10 км классическим стилем среди спортсменов с нарушением зрения.

Видео дня

Российская лыжница Анастасия Багиян вместе с ведущим Сергеем Синякиным выиграла гонку в категории NS1 и завоевала "золото". Второй финишировала чешка Симона Бубеничкова с ведущим Давидом Шрутом, "бронза" досталась немке Леони Марии Вальтер.

Во время церемонии награждения Бубеничкова и ее сопровождающий отказались становиться рядом с россиянами для совместного фото.

Бубеничкова и Шрутек объяснили решение тем, что приняли его заранее. По словам спортсменки и ее ведущего, они решили поступить так же, как и представители Германии, добавив: "Мы просто так решили, как и немцы. Но сегодня соперница была просто сильнее".

Немецкий ведущий Бауманн также прокомментировал ситуацию. Он отметил, что считает неправильным допуск российских спортсменов к соревнованиям с собственными флагом и гимном, добавив: "Решение о том, что Россия может выступать под своим флагом и гимном, мне не кажется правильным".

Кацмайер объяснила свою позицию тем, что не хотела демонстрировать поддержку происходящему на церемонии награждения. По ее словам, она решила не снимать головной убор и не поворачиваться к флагам, подчеркнув: "Мы решили оставить шапки и не поворачиваться к флагам, потому что не хотим это поддерживать".

Как сообщал OBOZ.UA, аналогичный эпизод произошел днем ранее после спринта, где также победила Багиян. Тогда немецкая лыжница Линн Кацмайер и ее ведущий Флориан Бауманн повернулись спиной к победителям и не стали участвовать в общем снимке.

Для справки: Симона Бубеничкова – 17-летняя чешская паралимпийская лыжница и биатлонистка, выступающая в категории спортсменов с нарушением зрения (класс NS1/VI).

На зимних Паралимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо она стала одной из главных звезд своей сборной, завоевав по состоянию на 11 марта две серебряные медали

"Серебро" в биатлоне: Завоевала в индивидуальной гонке (дистанция на выносливость) в воскресенье, 8 марта.

Завоевала в индивидуальной гонке (дистанция на выносливость) в воскресенье, 8 марта. "Серебро" в лыжных гонках: Заняла второе место в гонке на 10 км классическим стилем в среду, 11 марта, уступив лишь россиянке Анастасии Багиян.

Заняла второе место в гонке на 10 км классическим стилем в среду, 11 марта, уступив лишь россиянке Анастасии Багиян. Достижения: Действующая чемпионка мира по паралимпийским лыжным гонкам (титул 2025 года на дистанции 10 км классикой).

Действующая чемпионка мира по паралимпийским лыжным гонкам (титул 2025 года на дистанции 10 км классикой). Личная история: Полностью потеряла зрение за три года до игр. Ранее занималась плаванием.

Полностью потеряла зрение за три года до игр. Ранее занималась плаванием. Команда: Выступает в сопровождении гайда (лидера-гида) Давида Шрутека.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!