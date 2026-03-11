На Паралимпиаде-2026 устроили бунт против России. Фотофакт
На церемонии награждения на Паралимпиаде-2026 чешские спортсмены отказались делать совместное фото с представительницей России. Бунт против россиян случился после гонки на 10 км классическим стилем среди спортсменов с нарушением зрения.
Российская лыжница Анастасия Багиян вместе с ведущим Сергеем Синякиным выиграла гонку в категории NS1 и завоевала "золото". Второй финишировала чешка Симона Бубеничкова с ведущим Давидом Шрутом, "бронза" досталась немке Леони Марии Вальтер.
Во время церемонии награждения Бубеничкова и ее сопровождающий отказались становиться рядом с россиянами для совместного фото.
Бубеничкова и Шрутек объяснили решение тем, что приняли его заранее. По словам спортсменки и ее ведущего, они решили поступить так же, как и представители Германии, добавив: "Мы просто так решили, как и немцы. Но сегодня соперница была просто сильнее".
Немецкий ведущий Бауманн также прокомментировал ситуацию. Он отметил, что считает неправильным допуск российских спортсменов к соревнованиям с собственными флагом и гимном, добавив: "Решение о том, что Россия может выступать под своим флагом и гимном, мне не кажется правильным".
Кацмайер объяснила свою позицию тем, что не хотела демонстрировать поддержку происходящему на церемонии награждения. По ее словам, она решила не снимать головной убор и не поворачиваться к флагам, подчеркнув: "Мы решили оставить шапки и не поворачиваться к флагам, потому что не хотим это поддерживать".
Как сообщал OBOZ.UA, аналогичный эпизод произошел днем ранее после спринта, где также победила Багиян. Тогда немецкая лыжница Линн Кацмайер и ее ведущий Флориан Бауманн повернулись спиной к победителям и не стали участвовать в общем снимке.
Для справки: Симона Бубеничкова – 17-летняя чешская паралимпийская лыжница и биатлонистка, выступающая в категории спортсменов с нарушением зрения (класс NS1/VI).
На зимних Паралимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо она стала одной из главных звезд своей сборной, завоевав по состоянию на 11 марта две серебряные медали
- "Серебро" в биатлоне: Завоевала в индивидуальной гонке (дистанция на выносливость) в воскресенье, 8 марта.
- "Серебро" в лыжных гонках: Заняла второе место в гонке на 10 км классическим стилем в среду, 11 марта, уступив лишь россиянке Анастасии Багиян.
- Достижения: Действующая чемпионка мира по паралимпийским лыжным гонкам (титул 2025 года на дистанции 10 км классикой).
- Личная история: Полностью потеряла зрение за три года до игр. Ранее занималась плаванием.
- Команда: Выступает в сопровождении гайда (лидера-гида) Давида Шрутека.
