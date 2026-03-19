Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников выдал совершенно нелепый бред о том, что во многих европейских странах с детства учат ненавидеть Россию. Бывший хоккеисты отметился откровенным хамством из-за отстранения команд из РФ от международных соревнований.

Об этом Кожевников заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". В частности, приспешник диктаторского режима Владимира Путина впал в ярость после того, как стало известно, что сборные Финляндии, Швеции и Чехии будут бойкотировать Кубок мира-2028 по хоккею в случае допуска россиян.

"Как бы мы этого ни хотели, но это повлияет на итоговое решение. Нужны же команды для участия в турнире. В этих федерациях негодяи‑русофобы сидят. Шведов, например, с детства Россию ненавидеть учат, они никак не забудут, что их Петр I развалил. Да и с чехами все ясно – чистые русофобы. Будут все делать, чтобы нас не было. А канадцы не против, чтобы мы играли, это все‑таки и деньги для них большие. Так что ребята только за", – сказал Кожевников.

До этого этот ярый Z-патриот обозвал папуасами некоторых участников чемпионата мира по хоккею, который в 2024 году выиграла команда Чехии.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов выразил нелепое мнение о том, что представителей РФ массово не допустили к Олимппиаде-2026 из-за страха проигрыша.

