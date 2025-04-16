Чемпиона мира, который предал Украину, лишили всех спортивных результатов, титулов и званий

Украинский трековый велогонщика, чемпиона мира и участника Олимпийских игр Любомира Полатайко лишили всех спортивных результатов и званий, говорится на сайте Федерации велосипедного спорта Украины. Причиной такого решения стало сотрудничество 46-летнего Полатайко с оккупационными властями на территории Автономной Республики Крым

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Любомир Полатайко родился в городе Надворная (Ивано-Франковская область), но с детства жил в Симферополе, где и начал заниматься велоспортом. Полатайко прославился как один из лидеров украинской сборной по велоспорту на треке.

Его главным достижением стало золото чемпионата мира 2001 года в командной гонке преследования — в том составе также были Сергей Чернявский, Александр Феденко и Александр Симоненко. За эту победу ему было присвоено звание заслуженного мастера спорта Украины.

На протяжении следующих лет он регулярно выступал на Кубках мира и чемпионатах Европы и мира. В 2006 году на мировом первенстве в Бордо он дважды поднимался на пьедестал: взял серебро в мэдисоне и бронзу в командной гонке. В 2007 году стал серебряным призёром чемпионата мира в Пальма-де-Мальорка в командной гонке преследования. Также отличался в шоссейных гонках — например, финишировал вторым на "Туре де Рибас".

В 2008 году представлял Украину на Олимпийских играх в Пекине, где выступал в командной гонке преследования и мэдисоне. В этих дисциплинах украинская команда заняла 9-е и 15-е места соответственно.

После завершения спортивной карьеры Полатайко стал тренером. Работал с украинской сборной, а после аннексии Крыма в 2014 году принял российское гражданство и продолжил работать в Крыму. В настоящее время занимает должность старшего тренера сборной команды Республики Крым по велоспорту на треке.

Как сообщал OBOZ.UA, Федерация велосипедного спорта Украины аннулировала все результаты велогонщицы Валерии Кононенко за период с 29 июня 2019 года по 22 мая 2022 года. Причина: нарушения антидопинговых правил.

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