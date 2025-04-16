Официально. Чемпионку Украины и Европы лишили всех выигранных медалей за последние 2,5 года. Все результаты аннулированы Федерацией велосипедного спорта Украины

Федерация велосипедного спорта Украины аннулировала все результаты велогонщицы Валерии Кононенко за период с 29 июня 2019 года по 22 мая 2022 года. Причина: нарушения антидопинговых правил.

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В июле 2024 года Национальный антидопинговый центр Украины дисквалифицировал спортсменку на три года. Причиной стало "использование или попытка использования запрещённого вещества или запрещённого метода".

В результате 34-летняя уроженка Донецка лишилась нескольких наград, в том числе золотой медали чемпионата Украины 2021 года в индивидуальной гонке, "серебра" в групповых гонках на ЧУ-2019 и ЧУ-2021, а также наград за победы на международных однодневных гонках в Каппадокии и Эрджиесе.

Валерия Кононенко – мастер спорта международного класса. Еще в юном возрасте она выиграла чемпионат Европы и становилась вице-чемпионкой мира среди юниоров.

Во взрослом спорте Кононенко неоднократно становилась чемпионкой Украины в индивидуальной гонке на шоссе (в частности, в 2013, 2018 и 2019 годах), побеждала на международных стартах в Турции и Украине, таких как Grand Prix Cappadocia и Race Horizon Park.

Также у нее есть достижения на треке — в частности, серебро на этапе Кубка мира в командной гонке-преследовании и несколько национальных титулов. Выступала за команды Lviv Cycling Team, SC Michela Fanini Rox и Ciclotel.

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