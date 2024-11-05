Чемпион Украины заявил баскетболиста, который летом ушел в ВСУ

Чемпион Украины по баскетболу "Днепр" заявил на сезон Суперлиги Favbet форварда Романа Бондарчука. Летом этого года 26-летний игрок ушел добровольцем на фронт, присоединившись к рядам ВСУ.

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Роман прошел обучение в одном из центров подготовки военных, после чего принял присягу.

В сезоне-2023/24 украинской Суперлиги Бондарчук стал чемпионом в составе "Днепра".

"Рома выполнял огромный объем черновой работы, обычно не отображаемой в статистическом протоколе, однако напрямую влияет на результат и обеспечивает команде победы", – описывала игру баскетболиста пресс-служба "Днепра".

Как сообщал OBOZ.UA, 30 октября, чемпион Украины по баскетболу БК Днепр во второй раз уступил польскому Анвилу и завершил выступления на групповом этапе Кубка Европы ФИБА. Украинская команда 30 октября проиграла номинально домашний матч во Влоцлавеке со счетом 63:100.

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