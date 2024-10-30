Чемпион Украины проиграл завершающий матч группового раунда Кубка Европы ФИБА

Чемпион Украины по баскетболу БК Днепр во второй раз уступил польскому Анвилу и завершил выступления на групповом этапе Кубка Европы ФИБА. Украинская команда 30 октября проиграла номинально домашний матч во Влоцлавеке со счетом 63:100.

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Поляки захватили лидерство в счете с первых секунд и ни разу в течение матча его не теряли. Дебютные очки украинцы сумели набрать только после стартового рывка соперника 16:0. На первый перерыв Анвил пошел с преимуществом в 18 очков, но днепряне сумели навязать борьбу во второй четверти, которую выиграли +6.

После перерыва анвиле уверенно выиграли третий период и минимально – завершающий. В этот день оппоненты украинцев допустили в два раза меньше ошибок (10-22 по потерям), лучше атаковали – 51.4% реализации бросков (64.7% – в первой четверти) против 41.5% у Днепра – и организовывали нападение (28:13 по передачам) ).

Самым результативным игроком матча стал защитник Александр Мишула – 22 очка (реализовал 4/8 трехочковых бросков). Также стоит отметить в составе днепрян капитана Станислава Тимофеенко (15 очков + 7 подборов).

Напомним, в третьем туре БК Днепр одержал свою единственную победу в основном раунде.одолев в Лиссабоне Спортинг. Команда из-за войны в Украине была вынуждена все матчи Кубка Европы провести на выезде.

По возвращении домой чемпион и обладатель Кубка Украины Днепр продолжит выступления в Суперлиге Favbet. Во вторник, 5 ноября, он на домашней арене сыграет с вицечемпионом БК "Ровно", повторив финал прошлого сезона. Начало поединка – в 18:30 по Киеву.

Кубок Европы ФИБА. Группа D, 6-й тур

30 октября. Hala Mistrzów, Влоцлавек

Днепр (Украина) — Анвил (Польша) 63:100 (9:27, 23:17, 14:35, 17:21)

Днепр : Мишула 22, Тимофеенко 15 + 7 подборов, Конев 11, Сипало 4, Колдомасов 0 + 4 передачи - старт; Закурдаев 5, Дубоненко 4, Горобченко 2, Лещина 0