Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев возмутился большому количеству в русском языке слов заимствованных из английского. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина и ярый Z-патриот потребовал придумывать "русские аналоги" вместо иностранных выражений.

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Об этом Васильев заявил в интервью порталу "ВсеПроСпорт". Бывший биатлонист привел в пример Финляндию, где многие слова произносятся по-другому, чем это общепринято в мире. Например, "компьютер" в Суоми звучит как tietokone, что отличается от традиционного звучания.

"Я возмущен, что сейчас в обиходе много английских слов. Даже таких, которые я не понимаю. Они с такой скоростью появляются. У меня с английским языком все неплохо, но я все равно не понимаю, зачем такое засилье английских слов и фраз. Я исключительно за русские аналоги, необходимо их и применять. К слову, обратите внимание на финнов. У них слово компьютер является каким-то своим и не похожим на общепринятое звучание, которое преимущественно одинаковое на многих языках. И так у них все. Почему же мы постоянно применяем английские слова при каждой удобной ситуации. Я этого категорически не понимаю", – сказал Васильев.

Ранее этот россиянин также выступал против украинского языка, который он нелепо назвал инструментом геноцида против жителей нашей страны.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова со словами "из-за этого все и началось" обвинила украинцев в "ущемлении прав человека".

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