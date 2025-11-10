Чемпион ОИ из РФ заявил, что 'все у нас будет в порядке', если украинцев 'искоренить вообще'

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов отметился новой порцией чудовищных по уровню агрессии высказываний в адрес Украины. Бывший биатлонист назвал жителей нашей страны националистами, с которыми надо жестоко расправиться для того, чтобы российские спортсмены смогли выступать на международных турнирах.

Об этом ярый Z-патриот и шовинист Тихонов заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина в патриотичном угаре размечтался о том, что "воевать против России ни у кого нет никаких шансов", а также набросился на норвежцев.

"Мы видим, что ситуация склоняется в нашу сторону, я имею ввиду с Украиной и националистами, которых надо искоренить вообще. Тогда все у нас будет в полном порядке по эту сторону океана. До них наконец-то начинает доходить на самом высоком политическом уровне, что воевать против России ни у кого нет никаких шансов. В спорте вся ерунда идет от норвежцев, которые в Скандинавии являются доминирующей стороной, особенно в лыжных видах спорта. Поэтому они придерживаются антироссийской позиции", – сказал Тихонов.

Ранее этот представитель страны-агрессорки призвал диктатора Владимира Путина ударить по Украине так, чтобы "ложки в руках не держались".

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Тихонов накинулся с новыми нападками на европейских спортсменов, которые выступают против участия представителей РФ в международных соревнованиях, пригрозив "Орешником-2".

