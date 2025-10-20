Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихинов набросился с абсурдными обвинениями в адрес европейцев, которые выступают против допуска российских спортсменов к международным турнирам. Бывший биатлонист раскритиковал представителей скандинавских стран в лыжных видах спорта за негативные комментарии в адрес РФ.

Об этом Тихонов заявил в комментарии порталу Odds.ru. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина и ярый Z-патриот выразил нелепое мнение о том, что жители Скандинавии "умирают в нищете", а также призвала главаря Кремля сделать Россию правителем мира.

"Благоразумие должно восторжествовать, и россиян и белорусов наконец должны допустить, скандинавы все-таки не весь спортивный мир. Они сами себя ненавидят. Живут ради того, чтобы накапливать, а умирают в нищете, не потратив состояние. Надо сопротивляться скандинавам, они пытаются с тяжеловесом бороться, с Россией. Возня их уже надоела, и тот же Столтенберг и Мерц 0150 это люди, которые не хотят мира для своего народа. Призываю Россию – хватить идти на поводу, пора править миром, тогда нас будут уважать. Сейчас мы уговариваем всех и живем не так, как можем" – сказал Тихонов.

До этого этот россиянин отметился агрессивными нападками на шведов, пригрозив им со словами "прилетит "Орешник-2".

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийский чемпион Александр Легков набросился с оскорблениями на шведскую лыжницу Сван Линн, которая выступила против допуска россиян к Играм-2026.

