Чемпион ОИ из РФ в бешенстве призвал 'закрыть интернет' после слов друга Украины о Медведеве

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов отметился нелепой высказыванием в адрес легендарного чешского хоккейного вратаря Доминика Гашека. Депутат Государственной думы набросился с оскорблениями на европейца после того, как тот обвинил Дмитрия Медведева в угрозах убийством, и призвал "закрыть интернет".

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Об этом Фетисов заявил в интервью пропагандистскому изданию "Советский спорт". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина возмутился тем, что росСМИ цитируют Гашека, который последовательно поддерживает Украину и критикует страну-агрессорку.

"Зачем его раскручивать? Журналисты его раскручивают, но кому он нужен? Он где-то выставился, ну и пусть там вякает дальше. Человек больной, его надо лечить, а мы его тут раскручиваем: "вот он что-то сказал". Он сейчас каждую неделю будет говорить, и вы будете реагировать. Пригласите его в Москву, мы его тут в больнице полечим бесплатно. Наверное, уже по-другому и не получится. Он больной человек. Если он взорвал интернет, значит, надо интернет закрыть к черту", – сказал Фетисов.

До этого в Государственной думе назвали гавканьем критику Гашеком России. Отметим, что легенда хоккея выступает в поддержку Украины, которая продолжает противостоять российской агрессии.

Также он жестко высказался относительно идеи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина провести товарищеский матч между сборными России и США. Кроме того, Гашек назвал предательством Украины переговоры США и РФ в феврале.

Как сообщал OBOZ.UA, во время поездки в Киев и Харьков летом 2023 года Доминик Гашек записал видеообращение к украинцам, пожелав им "гнать русское дер*мо". Он заявил, что россияне не имеют права выступать на международных турнирах, "пока не уйдут из Украины и не отдадут Путина" под суд. Также он потребовал от РФ выплаты репараций нашей стране.

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