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Легенда спорта, который поддерживает Украину, заявил, что Медведев угрожал его убить

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
2,1 т.
Легенда спорта, который поддерживает Украину, заявил, что Медведев угрожал его убить

Легендарный чешский хоккейный вратарь Доминик Гашек направил письма в Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию хоккея (IIHF) по вопросу допуска России к Играм-2026. Победитель Нагано-98 напомнил, что организации обязаны отказаться от рекламы военной агрессии РФ в отношении Украины.

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Об этом Гашек написал на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. Двукратный обладатель Кубка Стэнли отметил, что бывший президент российского террористического государства Дмитрий Медведев угрожал ему убийством.

Легенда спорта, который поддерживает Украину, заявил, что Медведев угрожал его убить
Легенда спорта, который поддерживает Украину, заявил, что Медведев угрожал его убить

"Сегодня я отправил два официальных письма. Одно президенту МОК и членам исполкома. А другое – IIHF. Я проинформировал их, что бывший президент России Медведев угрожал убить меня. Кроме того, среди прочего, я указываю на то, насколько важными будут их решения в ближайшие месяцы, и снова предлагаю помощь в создании правил, чтобы спортивные соревнования не были рекламой российской войны и из-за них не гибли люди", – отметил Гашек.

Легенда спорта, который поддерживает Украину, заявил, что Медведев угрожал его убить

До этого в Государственной думе назвали гавканьем критику Гашеком России. Отметим, что легенда хоккея последовательно выступает в поддержку Украины, которая продолжает противостоять российской агрессии.

Легенда спорта, который поддерживает Украину, заявил, что Медведев угрожал его убить

Также он жестко высказался относительно идеи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина провести товарищеский матч между сборными России и США. Кроме того, Гашек назвал предательством Украины переговоры США и РФ в феврале.

Легенда спорта, который поддерживает Украину, заявил, что Медведев угрожал его убить

Как сообщал OBOZ.UA, во время поездки в Киев и Харьков летом 2023 года Доминик Гашек записал видеообращение к украинцам, пожелав им "гнать русское дер*мо". Он заявил, что россияне не имеют права выступать на международных турнирах, "пока не уйдут из Украины и не отдадут Путина" под суд. Также он потребовал от РФ выплаты репараций нашей стране.

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