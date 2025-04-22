Легенда спорта, который поддерживает Украину, заявил, что Медведев угрожал его убить

Легендарный чешский хоккейный вратарь Доминик Гашек направил письма в Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию хоккея (IIHF) по вопросу допуска России к Играм-2026. Победитель Нагано-98 напомнил, что организации обязаны отказаться от рекламы военной агрессии РФ в отношении Украины.

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Об этом Гашек написал на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. Двукратный обладатель Кубка Стэнли отметил, что бывший президент российского террористического государства Дмитрий Медведев угрожал ему убийством.

"Сегодня я отправил два официальных письма. Одно президенту МОК и членам исполкома. А другое – IIHF. Я проинформировал их, что бывший президент России Медведев угрожал убить меня. Кроме того, среди прочего, я указываю на то, насколько важными будут их решения в ближайшие месяцы, и снова предлагаю помощь в создании правил, чтобы спортивные соревнования не были рекламой российской войны и из-за них не гибли люди", – отметил Гашек.

До этого в Государственной думе назвали гавканьем критику Гашеком России. Отметим, что легенда хоккея последовательно выступает в поддержку Украины, которая продолжает противостоять российской агрессии.

Также он жестко высказался относительно идеи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина провести товарищеский матч между сборными России и США. Кроме того, Гашек назвал предательством Украины переговоры США и РФ в феврале.

Как сообщал OBOZ.UA, во время поездки в Киев и Харьков летом 2023 года Доминик Гашек записал видеообращение к украинцам, пожелав им "гнать русское дер*мо". Он заявил, что россияне не имеют права выступать на международных турнирах, "пока не уйдут из Украины и не отдадут Путина" под суд. Также он потребовал от РФ выплаты репараций нашей стране.

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