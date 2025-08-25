Серебряный призер Олимпиады-2002 года Илья Авербух выразил лицемерное мнение о выступление российских хоккеистов в отборе на Игры-2026 в Милане. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина потребовал от иностранцев по-братски относиться к представителям РФ, а от своих соотечественников – "плевать на чужие мнения".

Об этом Авербух заявил в комментарии порталу Sport24. Бывший фигурист, а ныне хореограф в патриотичном угаре предрек россиянам побед на квалификационном турнире, который принимает китайский Пекин 17 по 21 сентября, назвав их "одними из ведущих в мире".

"Будет ли негатив по отношению к нашим спортсменам в Пекине? Верю, что спортивное братство гораздо сильнее и выше всего остального. Спортсмены хотят выигрывать у лучших, а российские фигуристы – одни из ведущих в мире. Настоящие чемпионы с уважением относятся к нашим ребятам. Уверен, что атмосфера будет нормальная. Несмотря на это, нужно быть готовым к любому отношению. Нам должно быть плевать на чужие мнения, нужно выходить и побеждать. Есть ли сомнения в успехе в Пекине? Никаких сомнений нет", – сказал Авербух.

Ранее известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова обвинила Международный союз конькобежцев (ISU) в том, что она "губит жизни" россиян.

Как сообщал OBOZ.UA, двукратный олимпийский призер и бывший муж Татьяны Навки Александр Жулин назвал трансом свое состояние после того, как россиян отстранили от Олимпиады-2026 в танцевальных и спортивных парах.

