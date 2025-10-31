Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев возмутился решением Федерального суда Швейцарии отклонить апелляцию фигуристки Камилы Валиевой на решение о ее дисквалификации за употребление допинга. Ярый Z-патриот назвал вердикт якобы несправедливым и лживым, что обусловлено политикой.

Об этом Васильев заявил в интервью порталу "ВсеПроСпорт". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина повторил традиционные нарративы кремлевской пропаганды о якобы предвзятом отношении к представителям страны-агрессорки, которые не заслуживают подобного поведение.

"Я слабо верил, что справедливость по делу Валиевой восторжествует в швейцарском суде в этот период времени. Не приходится рассчитывать на благосклонность и здравый смысл. Русофобия захватила и западные суды в том числе. Увы, в деле Валиевой не случилось чуда. История еще расставит акценты на свои места, и все равно правда будет на нашей стороне. Жаль только, что время упущено", – сказал Васильев.

Ранее призер Олимпийских игр Александр Жулин связал вердикт по делу Валиевой с передачей Украине замороженных российских активов.

Напомним, в анализе россиянки на Олимпиаде-2022 обнаружили триметазидин. В суде РФ не смогла доказать даже существования дедушки Камилы, который якобы приготовил ей пирожное с содержанием запрещенного вещества.

Сама спортсменка нелепо оправдалась за употребление допинга. Она также отказалась возвращать медали, которых ее лишили и-за скандала.

В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок её отстранения истекает в декабре 2025-го, то есть за два месяца до старта Олимпиады-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Все результаты спортсменки с декабря 2021 года были аннулированы, включая "золотые" медали Олимпиады-2022 в командных соревнованиях, которые Россия лишилась после решения CAS.

В феврале-2024 Валиева пришла на церемонию открытия турнира "Игры Будущего" в Казани вместе с диктатором Владимиром Путиным. Спортсменка сидела по левую руку от террориста №1.

В комментариях болельщики сразу же назвали Валиеву заменой гимнастке Алине Кабаевой. В свое время олимпийская чемпионка Афин-2004 по художественной гимнастике получила неофициальный титул любовницы главаря Кремля.

