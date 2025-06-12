Чемпион ОИ из РФ пожаловался на 'давление со стороны Украины'

Бывший министр спорта России Павел Колобков увидел "украинский след" в отстранении сборной РФ по спортивной гимнастике от соревнований. Олимпийский чемпион Сиднея-2000 в фехтовании на саблях обвинил нашу страну в давлении на международную федерацию (FIG) с целью сохранения санкций в отношении агрессоров.

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Об этом Колобков заявил в комментарии порталу "ВсеПроСпорт". Шестикратный чемпион мира выразил восторг в связи с тем, что Федерация гимнастики России (ФГР) внезапно отказалась от объявленного бойкота всех международных турниров и выступления на них в так называемом нейтральном статусе.

"Международная федерация гимнастики находится под постоянным давлением – со стороны Украины, ряда не очень дружественных нам федераций, а также политиков. Надеюсь, решение ФГР – первый шаг к полноценному возвращению наших спортсменов. Если мы хотим оставаться конкурентноспособными, надо получать в том числе международную практику. Иначе мы рискуем потерять свой уровень. А выступать все время только внутри страны для спортсменов тяжело", – сказал Колобков.

Ранее гимнасты из РФ якобы по собственной инициативе объявили бунт против FIG за "систематическое и необоснованное недопущение российских гимнастов к участию в соревнованиях", а также "проявление предвзятости".

Как сообщал OBOZ.UA, FIG выдавала разрешение выступить на турнирах Ангелине Мельниковой, которая поддерживает войну в Украине и пытается стать депутатом провластной партии "Единая Россия".

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