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Чемпион ОИ из РФ пожаловался на "давление со стороны Украины"

Александр Чеканов
Спорт Oboz
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Чемпион ОИ из РФ пожаловался на 'давление со стороны Украины'

Бывший министр спорта России Павел Колобков увидел "украинский след" в отстранении сборной РФ по спортивной гимнастике от соревнований. Олимпийский чемпион Сиднея-2000 в фехтовании на саблях обвинил нашу страну в давлении на международную федерацию (FIG) с целью сохранения санкций в отношении агрессоров.

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Об этом Колобков заявил в комментарии порталу "ВсеПроСпорт". Шестикратный чемпион мира выразил восторг в связи с тем, что Федерация гимнастики России (ФГР) внезапно отказалась от объявленного бойкота всех международных турниров и выступления на них в так называемом нейтральном статусе.

Чемпион ОИ из РФ пожаловался на "давление со стороны Украины"
Чемпион ОИ из РФ пожаловался на "давление со стороны Украины"

"Международная федерация гимнастики находится под постоянным давлением – со стороны Украины, ряда не очень дружественных нам федераций, а также политиков. Надеюсь, решение ФГР – первый шаг к полноценному возвращению наших спортсменов. Если мы хотим оставаться конкурентноспособными, надо получать в том числе международную практику. Иначе мы рискуем потерять свой уровень. А выступать все время только внутри страны для спортсменов тяжело", – сказал Колобков.

Чемпион ОИ из РФ пожаловался на "давление со стороны Украины"

Ранее гимнасты из РФ якобы по собственной инициативе объявили бунт против FIG за "систематическое и необоснованное недопущение российских гимнастов к участию в соревнованиях", а также "проявление предвзятости".

Чемпион ОИ из РФ пожаловался на "давление со стороны Украины"

Как сообщал OBOZ.UA, FIG выдавала разрешение выступить на турнирах Ангелине Мельниковой, которая поддерживает войну в Украине и пытается стать депутатом провластной партии "Единая Россия".

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