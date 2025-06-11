Переобулись: российские гимнасты передумали бойкотировать международные турниры

Сборная России по спортивной гимнастике, которая ранее объявила бойкот всем международным соревнований из-за условий по получению так называемого нейтрального статуса, внезапно изменила свое решение. Федерация страны-агрессора в этом виде спорта объявила о возвращение на некоторые турниры.

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Об этом заявили в пресс-службе ФСГР. Спортсмены из РФ, в частности, выступят на этапах Кубка мира 2025 по прыжкам на батуте и чемпионате мира в этой дисциплине. Также направлена предварительная заявка для участия команды из РФ в "Кубке Претендентов 2025", который пройдет в Париже 13 по 14 сентября.

До этого гимнасты страны-агрессора якобы по собственной инициативе объявили бунт против Международной федерации гимнастики (FIG) за "систематическое и необоснованное недопущение российских гимнастов к участию в соревнованиях", а также "проявление предвзятости".

"Нельзя нас без конца унижать. Сначала запретили флаг, гимн, потом сделали одолжение, а теперь стали выбирать, кого допустят, а кого нет", – жаловалась старший тренер сборной РФ Валентина Родионенко. При этом она умолчала, что один из ее подопечных выступил в 2022-м году с символом агрессии России против Украины "Z" на груди.

Как сообщал OBOZ.UA, FIG выдавала разрешение выступить на турнирах Ангелине Мельниковой, которая поддерживает войну в Украине и пытается стать депутатом провластной партии "Единая Россия".

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