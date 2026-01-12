Чемпион ОИ из РФ обвинил 'бывшие страны СССР' в том, что россияне 'оказываются самыми нищими'

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов в очередной раз пожаловался на уровень жизни и благосостояние россиян. Бывший биатлонист при это не нашел ничего лучшего, кроме как обвинить во всем соседние с РФ страны, в которых "нас там абсолютно никто не приветствует".

Видео дня

Об это Тихонов заявил в комментарии порталу "ВсеПроСпорт". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина и ярый Z-патриот добавил, что Россия якобы вкладывает деньги в "бывших странах СССР", чем обедняет собственное население.

"У нас больше нефти, больше полезных ископаемых, а результат минусовой. Вот поэтому нас в спорте и пинают, а мы жалуемся как бедные с протянутой рукой. Посмотрите, что происходит в бывших странах СССР. Нас там абсолютно никто не приветствует, зато оттуда все вернулись в Россию и работают. Триллионы денег уходят в эти бывшие республики, а коренное население России в итоге оказывается самым нищим. Вот в этом главная проблема", – сказал Тихонов.

До этого этот россиянин выразил совершенно абсурдное мнение о том, что украинцев не интересует своя страна, а они воюют с Россией "для благосостояния Америки".

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Тихонов патриотическом угаре назвал РФ "самой богатой территорией земного шара", на которой люди при этом живут хуже, чем в соседних странах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!