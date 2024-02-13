Чемпион мира рассказал, что случится в бою Усик – Фьюри

Чемпион мира по боксу-2021 Юрий Захареев (61-4, 5 КО) сделал свой прогноз на поединок между обладателем титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (21-0, 14 КО) и чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО). Бой состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

По мнению 21-летнего уроженца Одесчины он ставит на победу Усика. Захареев предположил, что в бою Александр будет придерживаться дистанции, не вступая с Тайсоном в ближние размены и клинчи.

"Думаю Усику в ближней дистанции будет очень тяжело, так как Фьюри в боях со всеми своими соперниками падает на них, висит на них все время, не дает им работать. Думаю, Усик все время будет работать на расстоянии, что называется "на ножках". Будет пытаться обманными маневрами выводить из себя, из равновесия и будет его бить. Просто бить за все те плохие слова, которые он записывал. Думаю, за все это он получит", - сказал Захареев в интервью Youtube-каналу "ТАЙК МАЙСОН".

Юрий отказался предсказать то, чем именно закончится бой - судейским решением или нокаутом.

"Честно, здесь очень тяжелый прогноз на этот бой. Даже не знаю, что ответить. Но победит точно Усик", - подытожил Захареев.

Как сообщал OBOZ.UA, изначально схватка была запланирована на 17 февраля, однако Фьюри 2 февраля во время подготовки получил серьезное рассечение. Из-за этого бой был официально перенесен на весну 2024 года.

Глава Главного управления по вопросам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх заявил, что шоу 18 мая состоится в любом случае. Организатор боксерского вечера в Эр-Рияде придумал правило, которое исключит повторение срыва поединка.

Кроме того, Турки Аль аш-Шейх отметил, что Усика либо Тайсона ждет штраф в 10 млн долларов, если кто-либо из них откажется выступать.

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