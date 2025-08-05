'Челси' принял сенсационное решение по Мудрику

Английская Премьер-лига (АПЛ) опубликовала официальную заявку лондонского "Челси" на сезон 2025/26. В ней сенсационно оказался украинский вингер Михаил Мудрик, несмотря на действующее отстранение от футбольной деятельности из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил.

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Футболист не играет с ноября 2024 года. Его последним матчем в составе "синих" стал поединок против "Арсенала" (1:1) в 11-м туре АПЛ. После этого 24-летний футболист сборной Украины больше не появлялся на поле и вскоре был временно отстранён от футбола.

Примечательно, что в опубликованной заявке украинец числится без игрового номера, так как "десятку", под которой он ранее выступал, недавно получил Коул Палмер. Кроме Мудрика, ещё 10 игроков "Челси" зарегистрированы без номера.

Несмотря на проблемы вне поля, в прошлом сезоне Мудрик показал неплохую статистику, забив 3 гола и сделав 5 результативных передач в 15 матчах за клуб. Решение включить украинца в заявку может свидетельствовать о том, что в "Челси" либо надеются на благоприятный исход разбирательства, либо не хотят терять игрока на случай скорого возвращения.

19 июня стало известно, что допинг-проба "B" Мудрика также показала положительный результат. Ранее Английская футбольная ассоциация официально обвинила игрока в нарушении антидопинговых правил.

Михаил отверг умышленное использование запрещённых препаратов. Он заявлял, что не изменял своего режима подготовки и не нарушал правил, а положительный тест стал для него шоком. Тогда он нанял юридическую фирму Morgan Sports Law, также представлявшую интересы Поля Погба.

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