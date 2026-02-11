Боевые действия можно будет завершить до лета: Зеленский назвал условия

Боевые действия, которые продолжаются в Украине с 2014 года, есть возможность завершить уже к лету текущего года. Такое предложение было сделано на последних трехсторонних переговорах. Главный вопрос – согласится ли на это предложение страна-агрессор Россия.

Об этом в среду, 11 февраля, рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью мировым СМИ. По словам украинского лидера, ключевым является позиция третьей стороны – то есть США.

"Смотрите: зависит не только от Украины. Зависит от Америки, которая должна давить на Россию. Если будет желание не только с украинской стороны, но и со стороны агрессоров, то у нас получится закончить боевые действия до лета", – ответил украинский президент на вопрос издания Politico.

Владимир Зеленский сослался на так называемый "мирний план" американского президента Дональда Трампа, который на последних переговорах по требованиям сторон трансформировался в 20-пунктный план. По нему, среди прочего, именно США обеспечивают Украине соответствующие гарантии безопасности.

"Поэтапность этого процесса (мирных переговоров – OBOZ.UА) для украинцев прежде всего зависит от гарантий безопасности. Не только вырыть, а точно знать, что в будущем невозможна новая агрессия России. Или если она все же пойдет на это, мы будем не в одиночку, будет сильная защита. Это и есть гарантии безопасности, прежде всего, от Соединенных Штатов Америки", – объяснил украинский лидер и добавил, что "к подписанию этого соглашения наша сторона готова".

Следующим этапом президент Украины назвал поиск решения вопроса, по которому до сих пор нет согласия – это территориальный вопрос.

"Если эти вещи (гарантии безопасности – OBOZ.UА) у нас есть, мы идем к 20-пунктному плану – если мы нашли шаги навстречу к тем или иным возможным вещам по вопросу Востока нашего государства. Здесь пока в вопросах территорий у нас взгляды разные. Если найдем возможности договориться, то идем дальше 20-пунктным планом – пойдем на референдум. Можно все это успеть до лета", – отметил Владимир Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров в Абу-Даби отметил, что теперь планируются новые встречи, которые, вероятно, состоятся в США. Глава государства подчеркнул, что Украина готова ко всем рабочим форматам, которые могут реально приблизить мир и сделать его длительным.

Украинский лидер также обнародовал большинство американских предложений в этих переговорах – и по мирному плану, и по выборам.

