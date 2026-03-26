Бывший хоккеист киевского клуба подозревается в поджогах в пользу России

Бывший хоккеист, выступавший за киевский клуб "Киев Кэпиталз" , оказался среди подозреваемых в диверсиях на железной дороге в Латвии, пишет lsm.lv. Следствие считает, что поджоги выполнялись по заданию российских спецслужб и использовались в пропагандистских целях.

По информации источников в хоккейной среде, одним из подозреваемых может быть 27-летний защитник Денис Бердникс. В прошлом сезоне Денис провел 29 матчей , в которых набрал 33 очка: забросил 11 шайб и отдал 22 результативные передачи, а также нанес 122 броска по воротам. В команде сообщили, что после завершения сезона контракт с игроком продлен не был и контактов с ним больше не поддерживали.

Он также играл за ХК "Краматорск", где в 20 встречах записал на свой счет 15 очков: 2 гола и 13 ассистов. Кроме того, имеет опыт выступлений в американских лигах WSHL и NA3HL, где суммарно провел 153 матча и набрал 82 очка: 21 шайба и 61 передача.

По данным программы De facto, обвинения предъявлены двум молодым мужчинам за умышленные поджоги в интересах России. Инциденты произошли в августе прошлого года: были уничтожены релейные шкафы в районах Огре и Екабпилса, а также подожжена локомотива в Риге. Всего зафиксировано пять эпизодов.

Глава Службы государственной безопасности Латвии Нормундс Межвиетс сообщил: "Два шкафа были сожжены в районе Огре, два – в Екабпилсском крае, и дополнительно эти лица ответственны за поджог локомотива в Риге. Это пять эпизодов, по которым им предъявлены обвинения. Конкретно эти действия выполнялись по заданию российских спецслужб".

Прокурор Лита Брумермане уточнила, что обвиняемые осознавали характер своей деятельности и действовали в интересах России. Ущерб от поджога локомотива превышает 370 тысяч евро, при этом стоимость самой машины составляет более одного миллиона евро.

Следствие установило, что поджоги снимались на видео и выдавались за события на территории Украины. Эти материалы распространялись через российские каналы с целью создания впечатления о диверсиях внутри страны. Для этого участники изменяли данные о месте съемки.

В отношении обоих фигурантов избрана мера пресечения в виде ареста. Расследование продолжается.

