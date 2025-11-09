Бывший чемпион мира прокомментировал сенсационную победу над Усиком

Двукратный чемпион мира по боксу в полусреднем весе, обладатель титула IBF (с 2013 по 2014) и титула WBC (с 2018 по 2019) Шон Портер вспомнил о своей победе над Александром Усиком в любительском боксе в 2006 году и рассказал, что до сих пор гордится тем поединком. В интервью он признал, что этот эпизод особенно значим на фоне нынешнего статуса украинца, ставшего королем тяжелого дивизиона.

"Я не единственный, кто когда-то побеждал Александра Усика, но факт остаётся фактом: мы дрались в среднем весе, а теперь он чемпион мира в тяжелом. Это многое говорит о том, каким боксером я был", — отметил Портер в эфире Youtube-канала talkSPORT.

По его словам, их бой проходил в те времена, когда исход решала точность и техника, а не сила. "Я был известен своим агрессивным стилем, но тогда всё строилось на очках: кто быстрее заходит, попадает и уходит. У меня были качества, которые помогали нейтрализовать превосходство соперников в росте и размахе рук", — добавил он.

Портер рассказал, что спустя годы встретился с Усиком в Саудовской Аравии и был тронут проявленным уважением. "Я просто коснулся его плеча, и он сразу встал. Это был знак уважения, осознанный и искренний. Он знал, кто перед ним. Для меня это было особенным моментом", — признался американец.

Портер вспоминал, что бой с Усиком был напряженным и закончился со счетом 23-20 в его пользу. Он отметил, что в тот момент Усик был молодым и менее опытным, чем сейчас, и что бой проходил по другой системе подсчета очков, чем в профессиональном боксе.

