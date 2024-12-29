Усик сенсационно проиграл американскому боксеру. Стали известны подробности боя с двукратным чемпионом мира

Двукратный чемпион мира по боксу в полусреднем весе, обладатель титула IBF (с 2013 по 2014) и титула WBC (с 2018 по 2019) Шон Портер вспомнил, как в 2006-м победил Александра Усика. В то время обоим было около 20 лет и они находились на ранних стадиях любительской карьеры.

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Портер в своем подкасте The PorterWay рассказал, что он смог переиграть Усика, несмотря превосходство того в габаритах. При этом 37-летний американец уточнил, что не сохранилось никаких кадров поединка.

"Сейчас мой рост примерно 170 см. Тогда я был примерно таким же, в отличии от Усика. Украинец не был таким высоким, как сейчас - где-то около 183 см. С весом 75 кг он выглядел худым. В те времена у нас была система подсчета очков, когда трое из пяти судей нажимали кнопку одновременно, чтобы зафиксировать очки. В любительском боксе было много ударов, но не так много очков. Вот так все и было. Это был близкий бой на протяжении всего времени. Это был разрыв в два-три очка на протяжении всей встречи", - сказал Портер.

Шон доволен, что он выиграл этот напряженный поединок благодаря помощи тренера, который указал на уязвимое место украинца.

"Я не помню, кто выигрывал в каждом раунде, но я помню это: меня тренировал мой отец, и у нас был еще один парень, Дэн Кэмпбелл. Он был тренером Олимпиады 2008 года. [Он] особо ничего не говорил, но перед четвертым раундом, прямо перед тем, как я вышел и прозвучал гонг, он сказал: 'Шон, если будешь с ним на одной линии, правый прямой точно зайдет – если выбросишь прямой правый, попадешь и сможешь его достать", - рассказал бывший боксер.

Портер до сих пор с восторгом отмечает, что именно это и случилось.

"Мы двигались, мы делали свое дело, и я попал правой рукой по Усику, и он отступил. Я продолжил атаковать и в итоге выиграл со счетом 23-20. Это был отличный бой. Я гарантирую, что этот бой для любительского боя стоил того, чтобы продавать на него билеты. Это был отличная конкурентная схватка", – подытожил американский боец.

В 2007 году Портер выиграл "золото" в среднем весе на Национальном турнире "Золотые перчатки", но уже в следующем году стал профессионалом, так и не выступив на Олимпиаде 2008 года в Пекине.

Американец впоследствии стал двукратным чемпионом мира в полусреднем весе, прежде чем уйти в отставку в 2021 году после того, как его остановил в 10-м раунде Теренс Кроуфорд.

Усик добился значительно большего успеха в качестве любителя, выиграв "золото" в полутяжелом весе на первенстве Европы 2008 года, прежде чем перейти в тяжелый вес, чтобы завоевать золотые медали на ЧМ-2011 и Олимпиаде 2012 года. Затем он стал профессионалом, где до сих пор остается непобедимым абсолютным чемпионом.

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