'Был бы я в сборной...' Ярмоленко впервые отреагировал на фиаско команды Реброва в плей-офф ЧМ-2026

Легендарный полузащитник киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко выразил признался, что сильно расстроился из-за невыхода сборной Украины на чемпионат мира-2026. Капитан "бело-синих" при этом отметил, что его присутствие в национальной команде необязательно принесло бы успех, призвав не спекулировать на этой теме.

Об этом Ярмоленко заявил в интервью YouTube-каналу известного журналиста Александра Глывинского. По словам 36-летнего атакующего полузащитника, сейчас игрокам национальной сборной нужно проанализировать фиаско в полуфинале плей-офф со Швецией и сделать нужные выводы.

"Конечно, все расстроены результатом. Все болельщики хотели видеть сборную на ЧМ, но это футбол. Болельщики говорили, что не хватило меня и моей харизмы? Ну, слушайте, харизма была в игре с "Карпатами"... И что, что-то изменилось? Поэтому это такое. Был бы я в сборной – возможно, также проиграли бы. Всегда легко говорить, когда ты проиграл, не хватало того или иного, тактики или настроя. Так всегда будет. Классно говорить после свистка", – сказал Ярмоленко.

Отметим, что тренер сборной Украины Сергей Ребров ответил на вопрос, почему отказался вызывать динамовца на решающие матчи отбора ЧМ-2026. Ранее бывший футболист "Динамо" Артем Милевский выдвинул свою версию отсутствия Ярмоленко в национальной команде.

Ранее журналист Виктор Вацко поделился информацией о том, что Ребров намерен сохранить работу в сборной Украины и готов пойти на снижение зарплаты после того, как команда не смогла выйти на чемпионат мира-2026.

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров категорично отверг убеждения в том, что все болельщики хотят его отставки.

