Ребров ответил, почему не вызвал в сборную Украины Ярмоленко, который может побить рекорд Шевченко

Легендарный капитан киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко не получил вызов в сборную Украины на стыковые матчи отбора ЧМ-2026 из-за высокой конкуренции. Кроме того, атакующий полузащитник в конце минувшего года испытывал проблемы со здоровьем, из-за чего был месяц вне игры.

Об этом во время пресс-конференции перед товарищеским матчем с Албанией заявил тренер украинской национальной команды Сергей Ребров. Наставник "сине-желтых" не стал детализировать своего отказа от опытного футболиста, который, по мнению многих, мог бы позитивно повлиять на атмосферу в раздевалке.

"Почему не вызвал Ярмоленко? Потому что, как вы говорили, очень большая конкуренция на этой позиции. В начале чемпионата Андрей вообще, к сожалению, не играл. Сейчас он забивает, я очень доволен. Желаю только самого лучшего Андрею Николаевичу, как вы говорите. Чтобы он завершил сезон без травм", – сказал Ребров.

Ранее бывший нападающий киевского "Динамо" Артем Милевский предположил, что Ребров отказывается от Яромленко из-за страха, что тот побьет рекорд Андрея Шевченко по количество голов в составе сборной. Сейчас на счету динамовца 46 забитых мячей, что лишь на два меньше, чем у нынешнего президента Украинской ассоциации футбола (УАФ).

