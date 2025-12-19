'Шевченко не переживет этого': Милевский сказал, почему Ярмоленко не вызывают в сборную Украины

Бывший нападающий киевского "Динамо" Артем Милевский выразил мнение о том, что президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко блокирует возвращение в сборную страны капитана "Динамо" Андрея Ярмоленко. По его словам, легендарный форвард не хочет, чтобы киевлянин побил его бомбардирский рекорд.

Об этом Милевский заявил в интервью YouTube-каналу PRYVOZ. Экс-форвард "бело-синих" подчеркнул, что Ярмоленко находится в потрясающей форме и однозначно усилил бы игру национальной команды, которая в марте будущего года сыграет в стыковых матчах за право сыграть на чемпионате мира-2026.

"Ярмоленко не хватает сборной, конечно. Речь в одном – Шевченко забил 48 голов за сборную, Ярмоленко – 46. Ну вы же понимаете, что не дадут человеку побить этот рекорд? Шевченко не переживет этого. Я много думаю о том, почему Андрея не вызывают в сборную. Во время квалификации ЧМ-2026 он выглядел очень хорошо, играя в чемпионате. Ну разве Ярмоленко не смог бы сыграть против той же Исландии или Азербайджана? Он легко сыграл бы 50-60 минут. Одно его присутствие на поле могло сыграть свою роль. Возможно, есть еще причина, но одна точно рекорд Шевченко", – сказал Милевский.

