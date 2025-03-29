'Был бы серьезной проблемой...' Самый необычный бой Усика спровоцировал ажиотаж

Экс-боец UFC и аналитик PFL Дэн Харди заявил, что Александр Усик (23–0, 14 KO) всерьез рассматривает возможность своего боя по правилам смешанных единоборств (ММА) против Youtube-блогера Джейка Пола (11–1, 7 KO) . По его словам, украинский чемпион действительно заинтересован в таком вызове и мог бы стать серьезной проблемой для 28-летнего американца, если бы бой состоялся.

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Харди подчеркнул, что это не просто громкие заявления, а реальное желание Усика попробовать себя в смешанных единоборствах. Он отметил, что украинец обладает нестандартным стилем, отличной координацией и, возможно, даже базовыми навыками борьбы, которые могли бы пригодиться в клетке.

"Я точно знаю, что Усик действительно заинтересован в поединке по правилам ММА. Он тот самый парень, который мог бы рискнуть. Он эксцентричен, у него отличная база, и он бы адаптировался к ММА очень быстро. Он был бы серьезной проблемой. Это не тот соперник, которого Пол хотел бы видеть перед собой в клетке", – заявил Харди в интервью bloodyelbow.com.

Однако эксперт сомневается, что Пол согласится на бой с Усиком, так как украинец слишком опасен для него даже в условиях смешанных единоборств. Харди предположил, что в случае дебюта в ММА американец выберет себе гораздо менее грозного соперника.

"Если Джейк Пол все-таки выйдет в октагон, то, скорее всего, против кого-то, кому далеко за 40. Усик – слишком умный, у него великолепная работа ног, и он одинаково хорош с обеих стоек. Это была бы катастрофа для Пола и в боксе, и в ММА. Усик стал бы для него огромной проблемой", – добавил Харди.

Информация о потенциальном поединке Усика в новом для него виде спорта вызвала ажиотаж среди болельщиков. Однако пока остается неясным, действительно ли этот бой станет реальностью, или же это останется лишь гипотетическим сценарием.

Накануне Пол разместил в Instagram опрос, поинтересовавшийся у подписчиков: "Нам стоит это сделать?", намекая на потенциальный бой.

Ранее об идее такого поединка говорил представитель команды Усика Сергей Лапин.

Также Лапин не исключил возможность боя с опасным бойцом Алексом Перейрой, если такой шанс появится в будущем. Он отметил, что партнерство с Дэной Уайтом может стать еще одним фактором, откроющим новые возможности для развития боев между боксерами и бойцами UFC.

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