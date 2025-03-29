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"Был бы серьезной проблемой..." Самый необычный бой Усика спровоцировал ажиотаж

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
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'Был бы серьезной проблемой...' Самый необычный бой Усика спровоцировал ажиотаж

Экс-боец UFC и аналитик PFL Дэн Харди заявил, что Александр Усик (23–0, 14 KO) всерьез рассматривает возможность своего боя по правилам смешанных единоборств (ММА) против Youtube-блогера Джейка Пола (11–1, 7 KO) . По его словам, украинский чемпион действительно заинтересован в таком вызове и мог бы стать серьезной проблемой для 28-летнего американца, если бы бой состоялся.

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Харди подчеркнул, что это не просто громкие заявления, а реальное желание Усика попробовать себя в смешанных единоборствах. Он отметил, что украинец обладает нестандартным стилем, отличной координацией и, возможно, даже базовыми навыками борьбы, которые могли бы пригодиться в клетке.

"Я точно знаю, что Усик действительно заинтересован в поединке по правилам ММА. Он тот самый парень, который мог бы рискнуть. Он эксцентричен, у него отличная база, и он бы адаптировался к ММА очень быстро. Он был бы серьезной проблемой. Это не тот соперник, которого Пол хотел бы видеть перед собой в клетке", – заявил Харди в интервью bloodyelbow.com.

"Был бы серьезной проблемой..." Самый необычный бой Усика спровоцировал ажиотаж

Однако эксперт сомневается, что Пол согласится на бой с Усиком, так как украинец слишком опасен для него даже в условиях смешанных единоборств. Харди предположил, что в случае дебюта в ММА американец выберет себе гораздо менее грозного соперника.

"Если Джейк Пол все-таки выйдет в октагон, то, скорее всего, против кого-то, кому далеко за 40. Усик – слишком умный, у него великолепная работа ног, и он одинаково хорош с обеих стоек. Это была бы катастрофа для Пола и в боксе, и в ММА. Усик стал бы для него огромной проблемой", – добавил Харди.

"Был бы серьезной проблемой..." Самый необычный бой Усика спровоцировал ажиотаж

Информация о потенциальном поединке Усика в новом для него виде спорта вызвала ажиотаж среди болельщиков. Однако пока остается неясным, действительно ли этот бой станет реальностью, или же это останется лишь гипотетическим сценарием.

Накануне Пол разместил в Instagram опрос, поинтересовавшийся у подписчиков: "Нам стоит это сделать?", намекая на потенциальный бой.

"Был бы серьезной проблемой..." Самый необычный бой Усика спровоцировал ажиотаж

Ранее об идее такого поединка говорил представитель команды Усика Сергей Лапин.

Также Лапин не исключил возможность боя с опасным бойцом Алексом Перейрой, если такой шанс появится в будущем. Он отметил, что партнерство с Дэной Уайтом может стать еще одним фактором, откроющим новые возможности для развития боев между боксерами и бойцами UFC.

"Был бы серьезной проблемой..." Самый необычный бой Усика спровоцировал ажиотаж

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