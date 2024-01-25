Бунт против Чеферина: призер ЧМ вышел из состава УЕФА

Легендарный хорватский нападающий Звонимир Бобан покинул Европейский футбольный союз (УЕФА), в котором он занимал пост руководителя футбольного департамента. Бронзовый призер чемпионата мира-98 решился на такой шаг в знак протеста против намерений президента УЕФА Александера Чеферина внести изменения в устав организации и "обнулить" свои сроки.

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Об этом Бобан написал в открытом письме, которое опубликовало издание Jutarnij List. Бывший футболист итальянского "Милана", в составе которого он выиграл Лигу чемпионов, раскритиковал Чеферина за непоследовательность и желание фактические узурпировать власть в УЕФА.

"Парадоксально, но именно Чеферин предложил и запустил в 2017 году пакет реформ, которые должны были защитить УЕФА и европейский футбол от "плохого управления", которое было следствием старой, коррумпированной системы. Два основных пункта заключались в том, что ни президент, ни члены исполкома не могут баллотироваться на должность более трех раз. Его отход от этих ценностей и изменений трудно понять, он, без всякого сомнения, продолжит развивать эту идею, которую я считаю фатальной", – подчеркнул Бобан.

Отметим, что Чеферин был избран президентом УЕФА в сентябре 2016 года и переизбран на этот пост в феврале-2019. Словенский функционер хочет снять ограничений на количество лет, на протяжении которых можно руководить организацией, чем вызвал раскол в УЕФА.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Александр Чеферин намекнул, что не хочет выхода сборной Украины на Евро-2024. Кроме того, он высказался в пользу возвращения российских команд в молодежные турниры.

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